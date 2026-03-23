Ethiopie: 2,32 milliards de birrs d'équipements agricoles déployés à l'échelle nationale pour stimuler le développement rural au pays

Addis-Abeba — Dans une initiative majeure visant à accélérer la transformation du secteur agricole, le ministère de l'Agriculture a procédé à la distribution d'équipements de mécanisation d'une valeur de 2,32 milliards de birrs à l'ensemble des États régionaux ainsi qu'à l'administration de Dire Dawa.

Selon le ministère, cette opération d'envergure nationale s'inscrit dans les efforts soutenus pour moderniser l'agriculture éthiopienne et réduire la dépendance aux méthodes traditionnelles.

Le ministre de l'Agriculture, Addisu Arega, a remis officiellement les équipements aux représentants régionaux et municipaux lors d'une cérémonie organisée ce jour.

Le matériel distribué comprend notamment 63 tracteurs, 71 motoculteurs, 150 batteuses à riz, quatre incubateurs et couvoirs, cinq pompes d'eau souterraine, 460 systèmes de pompage solaire, 15 véhicules agricoles, 243 motos ainsi que 980 ordinateurs fixes et portables.

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Cet ensemble d'équipements devrait contribuer à renforcer la productivité agricole et à améliorer les services dans les zones rurales.

L'acquisition de ces matériels a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement sud-coréen et à la collaboration avec plusieurs programmes nationaux et internationaux, tels que le Programme de renforcement des systèmes alimentaires, le Programme de gestion durable des terres, le Projet de lutte contre le criquet pèlerin, le Programme de filets de sécurité productifs et l'Institut éthiopien de transformation agricole.

À cette occasion, le ministre a souligné que cette initiative constitue un levier important pour accélérer la modernisation du secteur et accroître la productivité à l'échelle nationale.

Il a rappelé que la mécanisation agricole demeure une priorité stratégique pour le gouvernement, en vue de bâtir un système agricole plus performant et axé sur les technologies.

Selon lui, le développement de la mécanisation permet non seulement d'augmenter la production, mais aussi de réduire la pénibilité du travail et d'améliorer la gestion post-récolte.

Il a enfin indiqué que ces nouveaux équipements contribueront à améliorer la qualité des produits, renforcer la compétitivité sur les marchés internationaux et consolider la sécurité alimentaire ainsi que la résilience du pays.