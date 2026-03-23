Ethiopie: Au pays, un commissariat intelligent sans personnel redéfinit les services de police numériques

Addis-Abeba — Le tout premier commissariat de police intelligent d'Afrique, récemment inauguré à Addis-Abeba, marque une avancée majeure dans la modernisation des services de sécurité grâce à l'intégration des technologies numériques, a indiqué l'inspecteur Andnet Sisay, responsable du département technologique de la police fédérale.

Ce poste de police nouvelle génération repose sur des bornes en libre-service alimentées par l'intelligence artificielle, permettant aux citoyens d'accéder aux services 24h/24 et 7j/7.

À travers des écrans interactifs et une assistance vidéo à distance, les usagers peuvent signaler des infractions, soumettre des documents ou effectuer diverses démarches, sans recours à la paperasserie, contribuant ainsi à limiter les risques de corruption. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme « Éthiopie numérique 2030 ».

Le commissariat a été officiellement inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed.

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Dans un entretien accordé à ENA, l'inspecteur Andnet a précisé que les citoyens peuvent également déposer des plaintes, régler des amendes et solliciter des documents administratifs via ces dispositifs, tout en bénéficiant d'un accompagnement à distance assuré par des agents.

« Cette innovation améliore sensiblement la qualité du service offert aux citoyens et contribue au renforcement du système judiciaire et des services de police », a-t-il souligné.

Conçu comme un projet pilote, ce commissariat vise à limiter les interactions physiques, accélérer le traitement des dossiers et renforcer la prévention de la criminalité.

Selon l'inspecteur, un système de suivi et d'évaluation permet aux agents désignés d'examiner les dossiers soumis, garantissant ainsi une prise en charge rapide et efficace des affaires.

Accessible au public et largement autonome, le poste fonctionne avec un minimum de personnel sur place -- un seul agent assurant le support technique -- tandis que les opérations sont supervisées à distance grâce à des systèmes de surveillance et de gestion centralisés.

Cette innovation contribue à renforcer l'image du pays et à développer les compétences technologiques des forces de l'ordre, a-t-il ajouté.

L'inspecteur Andnet a également indiqué que cette initiative suscite un intérêt croissant à travers le continent africain, plusieurs délégations manifestant leur volonté de s'inspirer de l'expérience éthiopienne.

L'Éthiopie figure parmi les rares pays au monde à avoir adopté ce type de dispositif et se positionne comme pionnière en Afrique dans le déploiement de commissariats automatisés.

Par ailleurs, la Police fédérale a lancé une application mobile favorisant la participation citoyenne, permettant de signaler rapidement les crimes.

Selon l'inspecteur, l'intégration de ces outils numériques améliore l'efficacité opérationnelle et le traitement des dossiers au sein des services de police.

Il a enfin précisé que le système a été majoritairement conçu par des experts locaux, seul le matériel ayant été importé, ce qui illustre les progrès des compétences nationales tout en assurant la sécurité des données et en transformant durablement les pratiques policières.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de transformation numérique des institutions publiques en Éthiopie, visant à renforcer l'efficacité, l'accessibilité et la transparence des services grâce à la technologie.