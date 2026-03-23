Afrique du Sud: Johannesburg se soulève contre l'ingérence de l'administration Trump

Le 21 mars 2026, date hautement symbolique du massacre de Sharpeville, l'Afrique du Sud a choisi de répondre par la rue aux pressions diplomatiques et économiques de Washington. Sous l'impulsion de l'ANC, des milliers de citoyens ont défilé pour signifier au nouvel ambassadeur américain que Pretoria ne sacrifierait pas son indépendance sur l'autel des intérêts trumpistes.

La tension entre les deux capitales a atteint un point de rupture avec l'arrivée de Brent Bozell, le représentant de Donald Trump. Selon les informations rapportées par TV5 Monde, le diplomate de 70 ans s'est attiré les foudres du pouvoir local par des déclarations jugées méprisantes envers la culture et l'histoire sud-africaine. En affirmant n'avoir que faire des décisions de justice locales concernant les chants historiques de lutte contre l'apartheid, Bozell a ravivé les plaies d'un pays encore marqué par son passé ségrégationniste. Fikile Mbalula, secrétaire général de l'ANC, a fustigé l'attitude de l'ambassadeur, le qualifiant de « dérangé » et dénonçant la posture paternaliste d'un diplomate étranger tentant de dicter sa conduite à une nation souveraine. Cette hostilité verbale reflète un ras-le-bol généralisé face à ce que les manifestants perçoivent comme un retour du complexe du colonisateur.

Le conflit dépasse désormais le stade des simples joutes oratoires pour s'ancrer dans des mesures concrètes imposées par Washington, illustrant une volonté manifeste de peser sur les orientations stratégiques de Pretoria. D’après TV5 Monde, l'administration américaine s'attaque frontalement à la politique sociale sud-africaine, ciblant particulièrement les programmes de discrimination positive essentiels à la correction des inégalités héritées de l'apartheid.

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Cette ingérence se double d'une tension diplomatique majeure liée à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la justice internationale, un positionnement que l'administration Trump ne semble pas tolérer. En guise de représailles, des sanctions économiques ont été activées, notamment par l'imposition de droits de douane de 30% sur les exportations nationales, une mesure vécue par la population comme une punition directe visant à briser la souveraineté du pays.

Le choix de manifester un 21 mars, jour férié dédié aux droits humains, n'est pas anodin. En traversant le pont Nelson Mandela, les manifestants ont lié leur combat actuel pour la souveraineté à la lutte historique contre l'oppression de l'apartheid. Le slogan « On ne va pas se laisser marcher dessus », popularisé par le président Cyril Ramaphosa après une rencontre tendue avec Donald Trump, est devenu le cri de ralliement d'une population qui refuse de voir sa Constitution piétinée par une ingérence étrangère. Cette mobilisation massive à Johannesburg et au Cap envoie un signal clair : l'Afrique du Sud n'est pas prête à céder sur ses principes fondamentaux, qu'il s'agisse de sa gestion intérieure ou de ses positions sur la scène mondiale, malgré les menaces de la première puissance économique.