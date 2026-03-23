Maroc: Une pétition pour le retour de l'heure en temps universel recueille plus de 100 000 signatures

Le ramadan venant de s'achever, le Maroc a changé d'heure la nuit dernière. Depuis 2018, le royaume chérifien a choisi comme fuseau horaire officiel TU +1, sauf pour la période du ramadan, où le pays est aligné sur le Temps universel coordonné. Les signataires d'une pétition qui a déjà recueilli plus de 100 000 signatures souhaitent que l'heure TU, qu'ils appellent l'heure biologique, reste en vigueur toute l'année.

Pour les pétitionnaires, le fuseau horaire choisi par le Maroc depuis 2018, modifie l'horloge biologique et impacte négativement le sommeil, la concentration, ou encore l'humeur. Un avis largement partagé dans les rues de Casablanca.

« Nous souhaitons changer l'heure actuelle pour devenir l'heure biologique comme les autres pays. On n'est pas le Maroc, l'exception des autres pays », dit l'un. « Comme ça on peut garder une heure pour le sommeil », reprend un autre. « La nuit commence plus tôt et moi j'aime vivre la nuit », dit un troisième passant interrogé par RFI.

Coût sanitaire trop élevé

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À l'époque, le gouvernement marocain justifie le choix du TU+1 par des économies d'énergie et surtout un alignement avec l'Europe, la France et l'Espagne étant les deux principaux partenaires commerciaux du pays. Mais pour Mohacine el-Ouadouari, à l'origine de cette pétition en ligne, le coût sanitaire de cette mesure est trop élevé.

« Nous souhaitons revenir à l'heure TU, car elle correspond le mieux aux Marocains, aussi bien sur le plan psychologique, que sur le plan de la santé, elle est en harmonie avec leur horloge biologique comme le montrent de nombreuses études scientifiques », explique Mohacine.

Fort de ses 107 576 signatures, cet enseignant de philosophie espère désormais poursuivre le combat sur le plan législatif. La loi marocaine donne la possibilité de présenter aux pouvoirs publics des pétitions, afin que le gouvernement puisse étudier la question. « C'est précisément l'objectif de notre démarche, dans la mesure où il est juridiquement et organisationnellement responsable de la gestion de l'heure, conformément à la loi, comme l'a d'ailleurs confirmé la cour constitutionnelle. »

Selon un sondage réalisé par le cabinet PwC, 77% des Marocains interrogés estiment que le changement d'heure légale engendre des perturbations du sommeil.