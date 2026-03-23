Afrique de l'Ouest: Volume des transactions électroniques - Le Sénégal leader de l'Uemoa avec 24 % des parts

En 2024, le Sénégal a été le meilleur élève en termes de volume de transactions dans le secteur de la monnaie électronique. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), le pays présente des parts estimées à 24,1 % contre 22,7 % en 2023.

En 2024, le volume des transactions en monnaie électronique a été dominé par le Sénégal dans l'espace Uemoa. Sa part progresse de 22,7 % en 2023 à 24,1 %. Ces données sont fournies par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) dans son rapport sur l'évolution des services financiers publié le 14 mars 2026. Le Sénégal est suivi par la Côte d'Ivoire, en hausse de 20,4 % à 21,4 %.

À l'inverse, le Bénin enregistre un recul, passant de 22,2 % à 21,4 %, tout comme le Burkina dont la part diminue de 19,7 % à 18,2 %. Le Togo reste stable autour de 3,2 %, tandis que le Mali maintient sa position à 10,7 %. Les parts de la Guinée-Bissau (0,7 %) et du Niger (0,6 %) restent également inchangées. Ces évolutions, selon la Bceao, confirment la concentration, en 2024, des transactions au sein de quatre pays de l'Union : le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina.

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Sur le plan régional, la Bceao note que l'année 2024 a confirmé la progression continue de la digitalisation des services financiers au sein de l'Uemoa, portée par une adoption croissante des innovations numériques. Cette transformation s'est traduite par le développement de nouveaux usages, notamment le crédit digital, la démocratisation des paiements via QR code ainsi qu'un recours accru aux comptes de monnaie électronique pour recevoir des transferts internationaux. L'expansion des banques exclusivement en ligne a également contribué à cette dynamique, avec une amélioration notable de plusieurs indicateurs clés du secteur financier. Ainsi, le secteur de la monnaie électronique demeure le principal moteur de l'inclusion financière dans la région.

En 2024, il a contribué à hauteur de 57,2 % au taux global d'inclusion financière qui a atteint 73,6 %, en légère hausse par rapport à 2023 (55,9 % pour un taux global de 72,3 %). Dans cette dynamique, la Bceao a déployé plusieurs initiatives majeures pour accompagner la transformation digitale du secteur financier régional. Parmi celles-ci figurent l'organisation d'un atelier régional sur la modernisation des paiements, le soutien au développement de l'émission de monnaie électronique par les Trésors publics ainsi que la progression du projet d'interopérabilité des services financiers numériques.

Ce dernier a franchi une étape décisive avec le lancement de la phase opérationnelle d'une plateforme de paiement instantané interopérable, fonctionnant 24h/24, 7j/7 et permettant des transactions fluides entre comptes bancaires, portefeuilles électroniques et systèmes financiers décentralisés. « En somme, l'année 2024 s'inscrit dans la continuité des efforts engagés pour faire de la digitalisation un levier d'inclusion financière tout en mettant en lumière le rôle central de la Bceao et l'importance d'une action collective pour relever les défis restants », indique la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.