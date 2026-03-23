Sénégal: Décès d'Alé Lô, ancien député et maire de Taïba Ndiaye

Alé Lô n'est plus. L'ancien député, qui a aussi été maire de Taïba Ndiaye, est décédé ce dimanche 22 mars 2026 à Dakar.

Ancien maire de Taïba Ndiaye de 2014 à 2022, Alé Lô a été un grand acteur de la gestion des collectivités territoriales, à laquelle il a consacré 30 années de sa vie. À Taïba Ndiaye, il a été une figure majeure puisqu'il a d'abord été élu président du Conseil rural en 1990, avant d'être élu premier maire de l'histoire en 2014 lorsque Taïba Ndiaye a été érigée en commune après la réforme des collectivités territoriales découlant de l'acte 3 de la décentralisation. Il a également dirigé l'Association des communautés rurales du Sénégal, avant d'être président de l'Union des collectivités territoriales du Sénégal.

Alé Lô était un grand militant du Parti socialiste (PS), obédience qu'il a ensuite quittée pour le Parti démocratique sénégalais (PDS). D'ailleurs, il a été député du PDS.