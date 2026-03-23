Sénégal: Décès de Cheikh Makhfou Aidara dit Chérif Beuh - La Khadriya perd un de ses illustres fils

23 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Maguette NDONG

La tarikha Khadriya en deuil. Cheikh Makhfou Aïdara, plus connu sous le nom de Cherif Beuh, est décédé samedi dernier, à l'âge de 67 ans, des suites d'un accident à Diama. Ses deux épouses qui l'accompagnaient à Nimzatt, Amy Cheik et Adja Samb, ont également péri sur la route du retour. Cette disparition constitue une immense perte pour Ngoumba Guéoul, capitale de la Khadriya au Sénégal, et pour l'ensemble des familles religieuses du pays.

Khalife de son son père Cheikh Mouhamed Fadel ould Cheikh Makhfou Ould Cheikh Saadbouh, Chérif Beuh se distinguait par sa simplicité et par son humilité. Homme d'une grande sagesse, il n'hésitait pas à dire ses vérités, même si cela dérangeait. Coordonnateur de la tarikha, il était, avec Cherif Atkhana Aidara (porte-parole), l'un des hommes de confiance de l'actuel Khalife de la Khadriya, Cheikh Saadbouh Tackiyoullah. « Il faisait partie des aînés de la famille de Cheikhna Cheikh Saadbouh. À ce titre, il s'est beaucoup investi pour la paix et pour l'entente entre les différentes entités. C'est donc une perte immense pour toute la famille », soutient Chérif El Walild ould Cheikkh Atkhana Aïdara.

Inhumé ce dimanche dans le cimetière de Ngoumba, ainsi que ses deux épouses, Cherif Beuh repose désormais aux côtés de son grand-père Cheikh Makhfou ould Cheikhna Cheikh Saadbou et de son père Cheikh Mouhamed Fadel.

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Aujourd'hui, il revient à Cheikh Chaya, son frère cadet, de continuer l'immense travail effectué par Cherif Beuh. Le nouveau khalife de Ngoumba va sûrement compter sur l'accompagnement de ses frères, Cheikh El Waly, Cheikh Hadrame, ainsi que des aînés de la famille tels que Cheikh Atkhana Aïdara.

Face à cette perte cruelle, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à rendre hommage au défunt. « Je rends hommage à un guide religieux respecté, au service de la foi et de la communauté », a-t-il écrit sur sa page Facebook. Il a aussi adressé, au nom de la Nation, ses condoléances à la famille et au nouveau khalife Cheikh Chaya, ainsi qu'à toute la famille Khadriya et à l'ensemble de la Oummah.

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