Afrique: Médaillée de Bronze aux mondiaux en salle - Saly Sarr hisse le Sénégal sur le podium

La sauteuse sénégalaise Saly Sarr a marqué l'histoire de l'athlétisme africain en décrochant, samedi, la médaille de bronze du triple saut aux Championnats du monde en salle 2026, disputés à Kujawy-Pomorze, en Pologne, avec un bond mesuré à 14,70 m.

Avec cette performance de haut niveau, l'athlète sénégalaise devient la première Africaine à monter sur un podium mondial en salle dans cette discipline depuis deux décennies, après la médaille de bronze obtenue par Yamile Aldama en 2006. Une prouesse qui confirme la montée en puissance du triple saut féminin sur le continent.

Dans un concours particulièrement relevé, Sarr a terminé derrière la Cubaine Leyanis Pérez Hernández, sacrée avec 14,95 m, et la Colombienne Leyanis Perez Hernandez (14,86 m). Mais au-delà du classement, la Sénégalaise s'est illustrée par sa progression constante, améliorant son propre record personnel de 15 centimètres.

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Cette médaille vient récompenser une dynamique enclenchée depuis plusieurs saisons. En novembre 2025, Saly Sarr s'était déjà imposée sur la scène internationale en remportant l'or aux Jeux de la solidarité islamique à Riyad (14,52 m). Elle avait également terminé sixième des Championnats du monde en plein air la même année, après avoir été sacrée championne d'Afrique en 2024 à Douala.

Malgré une contre-performance aux Jeux olympiques de Paris 2024, où elle n'avait pas atteint la finale, la triple sauteuse a su rebondir pour s'imposer comme une référence de sa discipline.

Désignée meilleur sportif sénégalais de l'année 2025 par l'Association nationale de la presse sportive (ANPS), Saly Sarr confirme ainsi son statut et ouvre de nouvelles perspectives pour l'athlétisme sénégalais sur la scène mondiale.