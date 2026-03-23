Ile Maurice: Assemblée nationale - Tous les regards sur Bérenger ce mardi

La séance parlementaire du mardi 24 mars s'annonce particulièrement suivie, dans un contexte marqué par les récents bouleversements politiques. Tous les regards seront tournés vers l'Assemblée nationale, notamment après la démission de Paul Bérenger de son poste de Deputy Prime Minister, un événement qui continue de faire des vagues sur la scène politique.

L'une des premières interrogations concerne justement la place que prendra Paul Bérenger dans l'hémicycle. Ayant quitté ses fonctions gouvernementales, l'élu de Stanley-Rose-Hill pourrait désormais siéger parmi les backbenchers ou rejoindre les bancs de l'opposition, derrière des figures comme Adrien Duval et Joe Lesjongard. Une situation inédite qui sera scrutée de près lors de cette rentrée parlementaire.

Autre point d'attention : le sort de Joanna Bérenger, toujours junior minister à l'Environnement. Sa position au sein du gouvernement et son éventuelle démission restent incertaines, tout comme la place qu'elle choisira d'occuper à l'Assemblée.

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Sur le plan des travaux parlementaires, la séance débutera par la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, devra ensuite répondre à une vingtaine de questions dans le cadre de la Prime Minister's Question Time (PMQT), un exercice toujours très attendu.

Parmi les sujets qui seront abordés, plusieurs députés comptent interroger le chef du gouvernement sur des dossiers sensibles. Roshan Jhummun devrait revenir sur les récentes saisies d'actifs par la Financial Crimes Commission, en s'intéressant au rôle respectif de la Financial Intelligence Unit et de la Mauritius Revenue Authority dans la détection et le traitement des activités financières suspectes. De son côté, Nitish Beejan compte questionner le Premier ministre sur les critères de nomination et de rotation des hauts fonctionnaires, notamment les Senior Chief Executives et Permanent Secretaries, ainsi que sur la durée de leurs affectations.

Les questions de sécurité et de lutte contre la criminalité seront également au coeur des débats. Farhad Aumeer interpellera Navin Ramgoolam sur les agressions visant des policiers en service, ainsi que sur les cas de blanchiment d'argent liés au trafic de drogue, incluant les arrestations effectuées et les biens saisis. Sur le plan économique, Raviraj Beechook devrait évoquer les risques liés à une éventuelle dégradation de la notation souveraine de Maurice par Moody's, tandis que Kaviraj Rookny s'intéressera aux nouveaux secteurs que le gouvernement compte développer pour diversifier l'économie.

Le dossier des Chagos sera également abordé. Khushal Lobine questionnera le chef du gouvernement sur les implications des récentes déclarations du président des Maldives et leur impact potentiel sur le traité signé en mai 2025 entre le Royaume-Uni et Maurice, ainsi que sur les questions de délimitation maritime. D'autres thématiques figurent à l'agenda, notamment la diaspora mauricienne, la violence basée sur le genre à Rodrigues ou encore l'accès aux financements internationaux, suite au passage de Maurice au statut SDDS+ du Fonds monétaire international.

Après la PMQT, les députés adresseront leurs questions aux différents ministres. Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, sera interrogé sur les besoins en personnel dans les hôpitaux. Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, devra, pour sa part, faire le point sur la réforme du secteur éducatif.

Dans le domaine du sport, des questions porteront sur la mise en opération du stade Anjalay Coopen ainsi que sur la dissolution du comité de l'Association mauricienne de badminton. Le ministre de la Technologie, Avinash Ramtohul, sera quant à lui interpellé sur la protection des jeunes face au cyberharcèlement et aux violences en ligne. Des questions toucheront également au bien-être des enfants placés dans les hôpitaux et au fonctionnement des clubs HeForShe. Enfin, le ministre de l'Agro-industrie,Arvin Boolell, devra répondre sur la gestion des chiens errants et les politiques de stérilisation, d'adoption et d'enregistrement.

Sur le plan législatif, plusieurs textes importants seront introduits, notamment le Certificate of Character Bill et l'Anti-Money Laundering, Combatting the Financing of Terrorism and Countering Proliferation Financing (Miscellaneous Provisions) Bill. L'Optical Council (Amendment) Bill sera, pour sa part, débattu et soumis au vote après la séance des questions.