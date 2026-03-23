Afrique: Transport aérien - Bientôt des vols directs entre Dar-es-Salam et Kindu (FEC)

La Tanzanie a donné son accord pour l'ouverture prochaine d'une ligne aérienne directe reliant Dar-es-Salam à Kindu, chef-lieu du Maniema. Cette annonce, faite en fin de semaine dernière, par la Fédération des entreprises du Congo (FEC/Maniema), fait suite à une mission économique conjointe entre le gouvernement provincial et les opérateurs économiques locaux en Tanzanie.

L'ouverture de cette ligne est perçue comme un levier majeur pour le désenclavement et le développement économique de la province du Maniema. Actuellement, le dossier est à un stade très avancé et n'attend plus que l'aval technique des services d'aviation, soutient Bolangi Mulamba Albert, premier vice-président de la FEC-Maniema.

Réduction des coûts et des délais de transport

Pour les commerçants de Kindu, cette liaison directe mettra fin au calvaire des transits obligatoires. Selon Bolangi Mulamba Albert, les opérateurs n'auront plus besoin de passer par Goma pour acheminer leurs marchandises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette simplification logistique devrait se traduire par une baisse des prix sur le marché local :

Achat direct : Les commerçants pourront s'approvisionner directement à Dar-es-Salam.

Suppression des transits : Fin des coûts supplémentaires liés aux ruptures de charge à Goma.

Prix favorables : Les coûts de revient des marchandises seront nettement plus compétitifs.

Un soulagement pour le secteur minier

Les opérateurs miniers, représentés par la chambre des Mines, accueillent également cette nouvelle avec satisfaction. Amisi Hashimu, secrétaire et conseiller juridique de cette chambre, explique que l'exportation des minerais via la ville congolaise de Kalemie prenait jusqu'à présent six ou sept mois, mais ce délai pourra être réduit avec ce vol direct vers l'étranger.

« Pouvoir transporter les minerais directement de Kindu vers Dar-es-Salam est une excellente nouvelle pour nous. Nous souhaitons que ce projet se concrétise dans les meilleurs délais », a-t-il déclaré.

Cette nouvelle liaison aérienne devrait ainsi transformer radicalement les flux d'exportation de la province.