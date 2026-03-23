Ile Maurice: Feu vert gouvernemental pour le MoU Maurice-Inde

Le Conseil des ministres du 20 mars a officiellement approuvé la signature d'un Memorandum of Understanding (MoU) entre le gouvernement mauricien et le gouvernement indien, portant sur la coopération pour le pétrole et le gaz.

Cette décision fait suite à un appel du Premier ministre Navin Ramgoolam au Premier ministre indien Narendra Modi - lors d'une visite officielle en Inde en septembre dernier - pour obtenir un soutien dans l'approvisionnement en produits pétroliers à travers un accord Government-to-Government (G2G). Cette démarche s'inscrit dans la continuité des efforts menés pour assurer une sécurité énergétique et un approvisionnement stable en produits pétroliers, vitaux pour le fonctionnement de l'économie.

À l'origine, il s'agissait de relancer un accord G2G avec la Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. Toutefois, la raffinerie n'a pas souhaité renouer avec ce partenariat après la résiliation du contrat sous l'ancien gouvernement. Les discussions ont alors conduit à la conclusion d'un nouvel accord avec la compagnie indienne Indian Oil Corporation, choisie par le gouvernement indien.

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Le ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, avait précisé que les deux ministères concernés celui de Maurice et le Ministry of Petroleum and Natural Gas de l'Inde travaillaient sur cet accord depuis plusieurs mois, soit bien avant le mois de février. Le protocole d'accord était en phase de finalisation, un processus désormais terminé avec l'approbation du Conseil des ministres.

La mise en place de ce type d'arrangement offre plusieurs avantages pour Maurice. Elle permettra notamment au pays de bénéficier de carburant à des prix plus avantageux, sans passer par un courtier, comme c'est actuellement le cas pour l'approvisionnement en provenance d'Oman. Les paiements seront effectués en roupies mauriciennes, ce qui devrait réduire l'exposition aux fluctuations du dollar, avait indiqué Navin Ramgoolam au Parlement le 17 mars.

Le MoU encadre la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines clés. Il prévoit la fourniture de produits pétroliers sur la base de la réciprocité et du bénéfice mutuel, tout en respectant strictement la souveraineté et l'intégrité territoriale. Il vise également à renforcer la sécurité énergétique, à promouvoir le développement des biocarburants avec un accent sur le renforcement des capacités, et à mettre en place des programmes et plans de travail pour concrétiser les activités prévues par l'accord.

L'accord définit ainsi le cadre de coopération pour l'approvisionnement en carburant entre Maurice et l'Inde, avec la participation de l'Indian Oil Corporation Limited et de la State Trading Corporation, sur une base Business-to-Business.