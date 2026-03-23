Afrique: La 3ème édition du forum économique RDC-Angola prévue fin mars à Kinshasa

23 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Kinshasa s'apprête à accueillir, du 31 mars au 3 avril 2026, la troisième édition du forum économique bilatéral entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'Angola. Placé sous le thème « Intégration sous-régionale et commerce transfrontalier », ce rendez-vous vise à approfondir les relations commerciales entre Kinshasa et Luanda.

L'annonce a été faite lors du compte rendu de la 83ème réunion du Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Cette rencontre se veut un espace stratégique de dialogue pour coordonner les politiques économiques des deux pays voisins, en s'appuyant sur leur proximité géographique et leurs complémentarités.

Facilitation des échanges et investissements

Les débats de cette troisième édition porteront essentiellement sur trois axes majeurs :

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La facilitation des échanges commerciaux entre les deux États.

La sécurisation des corridors économiques transfrontaliers.

La promotion des investissements bilatéraux

L'objectif des autorités est de convertir les engagements diplomatiques en résultats économiques concrets, en tirant parti des acquis des éditions précédentes.

Une approche transversale

Le vice-Premier ministre en charge de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a insisté sur l'importance d'une coordination interministérielle renforcée pour la réussite de cet événement. En raison de son caractère transversal, le forum implique de multiples secteurs de l'économie nationale, fait savoir le compte rendu du Conseil des ministres.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté politique des dirigeants des deux pays de multiplier les opportunités d'affaires et de stabiliser l'espace économique sous-régional.

Cette édition avait précédemment été annoncée pour la fin février à Muanda, avant l'annonce de cette nouvelle date et de ce nouveau lieu.

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