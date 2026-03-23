Togo: La digitalisation des services publics quadruple ses performances en deux ans

22 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La digitalisation totale des services publics à l'horizon 2030 est possible.

Entre 2023 et 2024, les performances du portail des services publics digitalisés ont quadruplé, avec plus de 400 000 demandes traitées et près de 241 390 documents administratifs délivrés sous format électronique.

Cette progression est portée par l'intégration de plus de 60 nouvelles démarches couvrant la citoyenneté, la justice, le commerce et l'énergie.

Pour le ministère de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, Cina Lawson, ces avancées concrétisent la vision de Faure Gnassingbé de bâtir une administration plus agile, capable de répondre aux exigences d'une société de plus en plus connectée.

Les bénéfices sont concrets : gain de temps, réduction des tracasseries administratives et limitation des risques de corruption.

Grâce à un parc mobile important et à un réseau 4G solide, il est désormais facile de se connecter depuis un smartphone presque partout dans le pays.

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