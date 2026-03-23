Congo-Kinshasa: Bandundu - Tout est prêt pour la 13ème conférence des gouverneurs de province

La ville de Bandundu s'apprête à accueillir, du 24 au 28 mars 2026, la 13ème session de la conférence des gouverneurs de province. Placée sous le thème de la transformation du secteur agricole et du développement rural, cette rencontre de haut niveau suscite déjà une effervescence particulière dans le chef-lieu de la province du Kwilu.

L'ambiance est électrique dans les principales artères de la ville, pavoisées aux couleurs des partis politiques. À l'aéroport national de Bandundu, l'activité a décuplé : le trafic est passé d'une rotation unique à plus de six vols quotidiens, marquant l'arrivée massive des délégations.

Le respect des cycles constitutionnels

Pour le gouverneur de la province de la Mongala, Jean Bakomito Gambo, la tenue régulière de ces assises témoigne du respect des textes fondamentaux du pays. « La Constitution est en train d'être respectée. Il est prévu la tenue deux fois l'an de la conférence des gouverneurs, et aujourd'hui nous sentons que c'est effectif, les choses avancent », s'est-il réjoui à son arrivée.

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L'agriculture au cœur des débats

Conformément au thème national axé sur la transformation agricole, pastorale et halieutique, les chefs des exécutifs provinciaux entendent faire de la sécurité alimentaire une priorité. Paulin Lendongolia, gouverneur de la Tshopo, a souligné l'importance stratégique de cette session pour le vécu des populations.

« Cette fois-ci, nous allons tabler un peu plus sur l'agriculture, qui est un secteur capable de rehausser le niveau de vie de nos populations à la base », a-t-il déclaré. Outre les questions économiques, les gouverneurs prévoient également d'aborder les défis liés à la sécurité et à l'administration territoriale sous l'impulsion du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.

La conférence vise à créer des passerelles solides entre les zones de production rurale et les grands marchés urbains pour favoriser une croissance inclusive à travers le pays.