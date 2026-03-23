Afrique: Le bénéfice net de Bank Of Africa Senegal augmente de 10 % pour atteindre 21,9 milliards de francs CFA en 2025

Bank of Africa Sénégal, une unité du groupe marocain BMCE, a enregistré un bénéfice net de 21,9 milliards XOF (38,5 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, en hausse de 10 % par rapport aux 19,98 milliards XOF (35,1 millions de dollars) de 2024, selon les états financiers certifiés par Forvis Mazars et Eureka Audit & Conseils.

Selon les résultats publiés par la société(BRVM : BOAS), le produit net bancaire a augmenté de 4,6 % à 51,93 milliards XOF (91,2 millions $) contre 49,67 milliards XOF (87,2 millions $), soutenu par la croissance des revenus d'intérêts, des commissions et des gains sur les portefeuilles d'investissement.

Les charges générales d'exploitation ont augmenté à 20,17 milliards XOF (35,4 millions de dollars) contre 19,69 milliards XOF (34,6 millions de dollars), tandis que le coût du risque a diminué à 4,35 milliards XOF (7,6 millions de dollars) contre 4,43 milliards XOF (7,8 millions de dollars), signe d'une amélioration de la qualité des prêts.

La banque, cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et seule banque sénégalaise cotée, a approuvé un dividende de 450 XOF (0,79 $) par action de 1.000 XOF de valeur nominale pour 2025, maintenant sa distribution de l'année précédente.

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Points clés à retenir

Les résultats de BOA Sénégal pour 2025 arrivent à un moment où l'économie sénégalaise est en pleine mutation structurelle. Le pays a commencé à produire du pétrole à partir du champ de Sangomar en juin 2024, et la production de brut pour l'ensemble de l'année 2025 devrait s'élever à 30,5 millions de barils, un développement qui a poussé la croissance du PIB à un taux estimé à 10,1 % en 2025, l'un des taux les plus élevés de la zone UEMOA.

Cette croissance se répercute sur l'activité bancaire : Le Sénégal a enregistré le volume de crédit le plus élevé de l'UEMOA au 1er trimestre 2025, avec 7,13 trillions de XOF de crédits à court terme et 8,61 trillions de XOF de crédits à moyen et long terme enregistrés auprès de la BCEAO.

Cependant, une crise de la dette apparue à la mi-2024 - lorsque Dakar a révélé que les déficits budgétaires et la dette publique avaient été matériellement sous-déclarés pendant des années, la dette publique étant désormais estimée à 119 % du PIB pour 2024 - a assombri la toile de fond macroéconomique. Le Sénégal a perdu l'accès aux marchés internationaux des capitaux au cours de l'année 2025, ce qui a poussé le gouvernement à se tourner vers le financement national et régional de l'UEMOA.

Pour les banques comme BOA Sénégal, cette dynamique est à double tranchant : elle crée une demande à court terme pour le crédit domestique et le papier gouvernemental, mais augmente l'exposition au risque souverain à un moment où le FMI et les créanciers bilatéraux négocient un cadre potentiel de restructuration de la dette.