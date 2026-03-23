Ethiopie: Le pays lance l'application de négociation Neway pour élargir l'accès au marché des capitaux

L'Ethiopian Securities Exchange a lancé Neway, sa première plateforme de négociation web et mobile, alors que le pays construit l'infrastructure de son marché des capitaux.

L'application, disponible sur Android et iOS, permet aux investisseurs de s'enregistrer à distance, d'ouvrir des comptes de négociation et d'exécuter des transactions sur des actions et des instruments à revenu fixe. Les utilisateurs peuvent également surveiller leurs portefeuilles et suivre les données du marché par l'intermédiaire de la plateforme.

Le système a été développé en partenariat avec Infotech Private Limited et est intégré aux systèmes de back-office et de gestion des ordres des courtiers de la bourse. La configuration est conçue pour rationaliser les opérations de courtage, y compris l'accueil, l'exécution des transactions et les rapports.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Éthiopie pour accroître la participation à ses marchés financiers en abaissant les barrières à l'entrée grâce à l'accès numérique. Les autorités cherchent à attirer les investisseurs particuliers et institutionnels alors que le pays développe progressivement un marché officiel des valeurs mobilières.

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La bourse a été créée en vertu de la proclamation sur le marché des capitaux de 2021 et fonctionne sous la supervision de l'Autorité éthiopienne du marché des capitaux. Elle est la première bourse de valeurs mobilières organisée d'Éthiopie et offre une plateforme pour la négociation d'actions, d'obligations et d'autres instruments financiers.

Points clés à retenir

Le lancement de Neway signale l'évolution de l'Éthiopie vers un modèle de marché des capitaux axé sur le numérique, alors qu'elle construit son écosystème financier dès le début. Contrairement aux bourses africaines plus établies, l'Éthiopie développe son infrastructure de marché parallèlement à des outils numériques qui permettent aux investisseurs d'accéder à des services de négociation à distance.

Cette approche peut accélérer l'adoption en réduisant la dépendance à l'égard des réseaux de courtage physiques et en diminuant les difficultés d'accès pour les investisseurs individuels. Les plateformes de négociation mobiles ont joué un rôle clé dans l'élargissement de la participation au marché dans des pays tels que le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud, où les canaux numériques représentent désormais une part croissante des transactions.

Pour l'Éthiopie, l'intégration de la négociation, de la gestion des comptes et des données de marché dans une plateforme unique constitue une base pour l'augmentation de la participation des investisseurs à mesure que davantage d'entreprises s'inscrivent à la bourse. La surveillance réglementaire exercée par l'ECMA sera essentielle pour garantir la transparence et la protection des investisseurs à mesure que les volumes de transactions augmenteront.

Au fil du temps, le succès de la plateforme dépendra du nombre de cotations, des niveaux de liquidité et de la capacité de la bourse à attirer des investisseurs nationaux et étrangers. L'introduction d'une infrastructure de négociation numérique à un stade précoce permet à l'Éthiopie de construire un marché des capitaux plus accessible et plus efficace, mais une croissance soutenue nécessitera un soutien politique constant, l'éducation des investisseurs et une expansion régulière des actifs négociables.