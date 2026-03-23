Kenya Pipeline s'inscrit à la Bourse de Nairobi pour une introduction en bourse de 823 millions de dollars

Kenya Pipeline Company a commencé à négocier sur le Nairobi Securities Exchange le 10 mars après avoir réalisé une offre publique initiale sursouscrite, marquant la plus grande vente d'actions du Kenya depuis la cotation de Safaricom en 2008.

L'action a clôturé sa première séance à 9,18 shillings, soit une hausse de 2 % par rapport au prix d'offre de 9 shillings. Au total, 2 080 767 actions ont changé de mains, pour une valeur de transaction de 19,10 millions de shillings.

L'introduction en bourse a impliqué la vente d'une participation de 65 % dans la société, ce qui a permis de lever 106,3 milliards de shillings, soit environ 823 millions de dollars. L'opération se classe parmi les plus importantes offres d'actions réalisées en Afrique de l'Est et a suscité une forte demande de la part des investisseurs, malgré les inquiétudes exprimées précédemment au sujet de l'évaluation et des délais de souscription.

Le gouvernement kenyan a déclaré qu'une partie du produit de l'émission servirait à financer des projets d'infrastructure, notamment l'agrandissement de l'aéroport international Jomo Kenyatta. Les autorités prévoient d'allouer entre 15 et 20 milliards de shillings à ce projet.

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La cotation fait partie d'une stratégie plus large du président William Ruto visant à lever des capitaux par la privatisation partielle des actifs de l'État et la titrisation des flux de revenus, alors que le gouvernement cherche à gérer les contraintes budgétaires.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de Kenya Pipeline témoigne de la volonté renouvelée des gouvernements africains d'utiliser les marchés des capitaux comme outil de financement pour les infrastructures et la gestion budgétaire. En vendant des participations dans des entreprises publiques, les gouvernements peuvent lever d'importants montants de capitaux sans augmenter la dette publique, tout en améliorant la transparence et la gouvernance grâce aux cotations publiques.

La transaction du Kenya est importante car elle montre l'appétit des investisseurs pour les offres publiques à grande échelle en Afrique de l'Est, même dans un contexte de pression fiscale et d'incertitude sur les marchés mondiaux. La sursouscription suggère que les investisseurs nationaux et internationaux sont prêts à allouer des capitaux à des actifs liés à l'infrastructure avec des flux de trésorerie stables.

Cette stratégie s'aligne sur les tendances plus générales observées sur les marchés émergents, où les gouvernements monétisent leurs actifs pour financer le développement tout en réduisant leur dépendance à l'égard des emprunts extérieurs. Toutefois, le succès de ces programmes dépend de la tarification, de la gouvernance d'entreprise et de la liquidité du marché.

La capacité du Kenya à réaliser l'une de ses plus grandes introductions en bourse depuis Safaricom indique que le Nairobi Securities Exchange peut absorber des transactions importantes, mais une activité soutenue nécessitera un pipeline d'introductions en bourse et une confiance continue de la part des investisseurs. L'utilisation des fonds pour l'expansion de l'aéroport montre également comment les marchés d'actions peuvent être directement liés à des projets d'infrastructure nationaux, créant ainsi un modèle pour les futures levées de fonds dans la région.