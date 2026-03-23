Tunisie: L'Université Tunis El Manar brille dans le classement QS 2026 par spécialité

23 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le président de l'Université Tunis El Manar, Moaz Chafra, a révélé que l'établissement occupe les premières places dans le classement QS par spécialité (QS by Subject).

Dans une interview accordée ce lundi 23 mars 2026 sur les ondes de la radio nationale, il a indiqué que l'annonce officielle des résultats et des classements aura lieu demain, mardi. Il a également souligné que le classement QS figure parmi les plus prestigieux au monde et qu'il est reconnu par les universités les plus avancées.

Il a précisé que l'Université Tunis El Manar s'est distinguée dans plusieurs disciplines, notamment l'informatique, la chimie, la physique, la médecine et les sciences de la santé en général.

Il convient de rappeler que l'Université Tunis El Manar a déjà obtenu des rangs avancés dans plusieurs classements internationaux, notamment le classement du Times Higher Education par spécialité pour l'année 2026, en se distinguant dans six domaines.

 

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