Tunisie: Bizerte - Coup d'envoi des travaux au pont mobile, nouvelles règles de circulation

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé le lancement de travaux de maintenance au niveau du pont mobile de Bizerte, à partir du 23 mars 2026 à 22h00, pour une durée d'un mois.

Ces interventions porteront sur le revêtement de la plaque métallique du pont, dans le cadre du programme périodique d'entretien des infrastructures. Afin d'assurer la continuité du trafic, la circulation au niveau de la zone centrale sera organisée en alternance dans un seul sens.

Le ministère a précisé que le passage des navires sera maintenu durant la nuit, garantissant ainsi la poursuite de l'activité maritime.

Dans un communiqué publié dimanche soir, il a également été décidé, afin de réduire la pression sur la circulation, de transférer provisoirement les trois stations de bus, de taxis et de louages de la ville de Bizerte vers les environs de la Faculté des sciences de Zarzouna, et ce pendant toute la durée des travaux.

Le ministère appelle, par ailleurs, l'ensemble des usagers à faire preuve de vigilance et à se conformer strictement à la signalisation routière mise en place pour sécuriser la circulation dans la zone concernée.