Sénégal: Une saisie de 80 kilos de chanvre indien à Sédhiou

22 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — La brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Sédhiou (sud) annonce avoir saisi 80 kilos de chanvre indien, samedi 21 mars.

La saisie a eu lieu à Niadième, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Marsassoum. Une motocyclette utilisée pour le transport de la drogue a été saisie par la BRS. Son propriétaire a pris la fuite, selon la même source.

"Vers 3 heures du matin, nos éléments ont intercepté une moto roulant à vive allure. Elle transportait une cargaison suspecte. Le conducteur a refusé d'obtempérer aux sommations d'usage [...] Face à la riposte des agents de la BRS, il a été contraint de faire demi-tour et d'abandonner la moto et la marchandise pour se fondre dans la nature en profitant de l'obscurité", a expliqué un agent de la brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou.

La fouille des six sacs abandonnés a révélé la présence de 80 blocs de chanvre indien d'un kilo chacun. La drogue et la moto de marque TVS sont mises sous scellés. Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller le fugitif.

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