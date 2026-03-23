Sénégal: Décision du jury d'appel de la CAF - Idrissa Gana Gueye défend un sacre 'gagné sur le terrain'

Dakar — Le milieu de terrain des Lions Idrissa Gana Gueye a défendu avec fermeté la légitimité du titre continental remporté par le Sénégal, estimant qu'un match "se gagne sur le terrain", après la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer le titre au pays pour l'attribuer au Maroc.

Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale le 18 janvier dernier à Rabat, lors d'un match marqué par le refus des joueurs sénégalais de jouer après l'obtention d'un penalty dans le temps additionnel, alors que le score était toujours de 0-0. Après une interruption de quelques minutes, les joueurs sénégalais sont finalement revenus sur le terrain. Le penalty de Brahim Diaz a été arrêté, avant que Pape Guèye n'inscrive le but de la victoire en prolongation.

Le jury d'appel de la CAF, statuant sur un recours du Maroc, a retiré, deux mois après la finale de Rabat, le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour l'attribuer au Maroc (forfait 3-0 sur tapis vert), se fondant sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN.

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"C'est juste ridicule. C'est ce que tout le monde a dit. Comme lors du match d'aujourd'hui (samedi), un match de football se gagne sur le terrain, et c'est ce que nous avons fait au Maroc", a-t-il déclaré au micro de Canal+, à l'issue de la victoire de l'Everton FC face à Chelsea FC (3-0), lors de la 31e journée de Premier League. Son compatriote Iliman Ndiaye est l'auteur du troisième but de la rencontre. Les deux joueurs ont célébré cette réalisation en faisant un signe avec deux doigts, en référence aux deux titres de champions d'Afrique du Sénégal, envoyant ainsi un message fort dans un contexte de polémique.

L'international sénégalais a regretté que la controverse ait terni un tournoi globalement réussi. "C'est dommage, car le tournoi s'est bien passé. Tout le monde a vu ce qui s'est passé en finale, mais cela n'enlève en rien notre mérite", a-t-il ajouté. Pour le milieu de terrain, la légitimité du titre ne fait aucun doute. "Nous avons fait ce qu'il fallait sur le terrain et nous avons gagné le match. Nous méritons d'être champions d'Afrique, et nous le sommes. Cela ne change rien", a-t-il insisté. Idrissa Gana Gueye s'est montré ferme en soulignant que le Sénégal "gagne ses titres sur le terrain, pas dans les bureaux".

Le Comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a donné, jeudi, un "mandat officiel et urgent" aux avocats de l'instance dirigeante du football national pour saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, afin d'obtenir l'annulation de la décision du jury d'appel de la CAF retirant la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Sénégal et déclarant le Maroc vainqueur. La veille, le gouvernement sénégalais avait demandé "l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF".