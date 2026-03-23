Tunisie: Coupe de Tunisie - 16es de finale - Le CAB, l'ASS et l'ESZ aux penalties

Le charme de Dame Coupe a opéré jusqu'au bout hier. Pour composter son billet des huitièmes de finale, il a fallu aller jusqu'aux prolongations, voire aux tirs au but. La chance a fini par sourire aux Cabistes, aux Capbonais et aux Zarzissiens, entre autres.

Opposant deux spécialistes de la Coupe de Tunisie, le match hier entre le CAB et l'ASM pour le compte des 16es de finale a tenu ses promesses en termes de qualité de jeu, mais aussi et surtout côté suspense. Jusqu'au bout, les pronostics sont restés interdits, y compris à la séance des tirs au but.

Ceci dit, l'entame du match a été favorable aux Marsois qui ont ouvert très tôt le score par le biais de Philip Adejoh (5'). Les Cabistes ont dû cravacher dur avant que Noureddine Ayendi n'égalise à la 82'. Ne pouvant se départager au temps réglementaire, les deux protagonistes ont dû jouer les prolongations. Les Marsois ont pris l'avantage encore une fois quand Yous- souf Daou doubla la mise à la 97'. Mais ce n'était pas fini. Noureddine Ayendi est revenu à la charge pour signer de nouveau le but de l'égalisation (112').

Pour se départager, il fallait aller jusqu'aux penalties. Là encore, le suspense était au rendez-vous. La chance a fini par sourire aux Cabistes (5-4 TAB).

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L'ESZ a dû également recourir aux tirs au but pour composter son billet des huitièmes de finale, pourtant opposé au club divisionnaire du CS Korba (4-3).

Lanterne rouge du championnat, l'ASS a créé la surprise en éliminant le quatrième au classement, le Stade Tunisien, en s'imposant aussi aux tirs au but (4-1 TAB).

Le CS Msaken élimine l'USBG

Le charme de Dame Coupe réside dans les surprises. Le cendrillon de ces 16es de finale est incontestablement le CS Msaken qui a éliminé l'USBG au temps réglementaire et à la faveur d'une large victoire sur le score sans appel de 4-1.

De son côté, l'ESS, en déplacement chez le club divisionnaire de Flèche Sportive de Ksar Gafsa, n'a eu aucune difficulté à se qualifier aux huitièmes de finale en s'imposant largement (5-0).