Tunisie: Coupe de Tunisie - 16es de finale - USM-CA (1-0) - Les locaux en bons gestionnaires

Un but précoce de Bouchniba et l'USM a su garder son avance devant un CA mauvais et aux cadres maladroits.

L'action de Chaouat (37') qui reçoit un cadeau de Diane, mais qui décide de jouer la balle avec l'extérieur (!) et loupe complètement son tir qui va loin, en dit bien sur l'attitude du CA hier. Quand le buteur de l'équipe rate de cette façon, on comprend que les Clubistes étaient « out ». À ce moment, l'USM menait 1-0 avec le but de Bouchniba dès la 6'. Un mauvais renvoi de Zaalouni, et Bouchniba, seul sans marquage au point des seize mètres, tire à ras de terre et dans le coin pour tromper Chamekh.

Ce sera le but de la victoire monastirienne méritée pour un ensemble qui savait quoi faire sur le terrain et dont l'entraîneur a réussi à lire le match. Ben Youssef, Amri, Jebali, Gannouni et Diane ont été les premiers sur la balle et ont annoncé la couleur dès l'entame du match. C'est peut-être là la clef de ce duel. Un match de coupe est un match où celui qui se porte mieux dès le départ et qui dose ses efforts avec des idées précises qui l'emporte.

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Ce but précoce a perturbé un CA dont l'entrejeu a été son point faible avec Chrimi nerveux, Sadok Mahmoud transparent et fragile et Zemzmi aussi faible en relance. Même la rentrée de Ait Malek et le retour de Harzi comme relayeur n'ont pas arrangé les choses. Une occasion en seconde mi-temps de Zaalouni (55') dont la tête oblige Hilaoui à se surpasser, et une autre de Bouguerra (78') qui voit son tir dévié et heurter le montant de Hilaoui qui intervient juste, et les situations confuses dans la défense monastirienne, n'ont pas apporté l'égalisation.

Pour l'USM, elle a joué avec fougue, resserrant les espaces avec une défense bien sobre (un bon match de Chikhaoui) et s'est montrée bien plus forte athlétiquement pour empêcher le CA de jouer à l'aise. La lenteur de la relance clubiste, à l'image du duo Ben Abda-Chrifi, incapable de sortir proprement la balle et insistant trop sur les logues et mauvaises transversales vers Chaouat (probablement son plus mauvais match de la saison), était visible.

Si Fethi Laabidi a trouvé les solutions pour aider son équipe à se qualifier, Faouzi Benzarti a raté son onze de départ et ses changements ont été sans grand effet parce que l'USM était bien en forme. Le jeu de Benzarti était lisible, et Laa- bidi a su le bloquer. La réalité du terrain était tout autre. L'USM qui sort d'un mauvais épisode, a fait son retour au bon moment. Le CA perd un match important et rate un de ses objectifs cette saison. C'était attendu au vu de la qua- lité des deniers matches en championnat où les victoires ont caché les insuffisances.

USM : Hilaoui-Azouz ( Abdelli)-Ben Mohamed (Hirch)-Chikhaoui- Miladi-Diané-Bouchniba- Jebali-Gannouni-Amri (Benga)-Ben Youssef

CA : Chamekh-Zaalouni-Shili- Chrifi-Ben Abda-Zemzmi- Mahmoud ( Ait Malek)-Chrimi (Bouguerra)-Khadhraoui- Harzi (Kadida)-Chaouat