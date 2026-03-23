Tunisie: Taekwondo-Open de Belgique - Deux médailles d'or et une de bronze pour le pays

23 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La sélection tunisienne de taekwondo a conclu en apothéose sa participation au tournoi international des seniors, organisé les 21 et 22 mars dans la ville de Lommel, en Belgique. Les athlètes tunisiens rentrent au pays avec un bilan honorable de trois médailles, dont deux titres de champion et une médaille de bronze.

Le drapeau national a flotté à deux reprises sur la plus haute marche du podium grâce aux performances exceptionnelles de Mohamed Khalil Jendoubi, sacré chez les moins de 48 kg, et de Mohamed Amine Zoghlami, impérial dans la catégorie des moins de 54 kg. La moisson a été complétée par Badr Eddine Guermiti, qui s'est adjugé la médaille de bronze chez les moins de 74 kg après un parcours remarqué.

Engagée avec une délégation de cinq compétiteurs sous la direction de l'entraîneur national Hechmi Jendoubi, la Tunisie a également pu compter sur la détermination de Moataz Ifaoui (+87 kg) et de Douaa Dridi (-53 kg). Bien que ces derniers n'aient pas atteint le podium, leur participation a contribué au rayonnement de l'élite tunisienne lors de ce rendez-vous international de haut niveau.

 

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