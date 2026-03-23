Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Je ne suis pas en contact avec elle. On va voir lundi»

Rajesh Bhagwan s'est exprimé en tant que secrétaire général du Mouvement militant mauricien (MMM) pour clarifier la position du parti et répondre aux nombreuses interrogations sur l'avenir du mouvement ainsi que sur le fonctionnement du gouvernement.

Interrogé sur l'avenir du ministère de l'Environnement, dont il a la responsabilité et où Joanna Bérenger occupe le poste de junior minister, Rajesh Bhagwan a tenu à faire une distinction claire entre les tensions politiques et le travail gouvernemental. «Le travail continue. Je n'ai pas été en contact avec Joanna Bérenger. Je ne mélange pas le travail et la politique, jamais», a-t-il affirmé avec fermeté.

Le secrétaire général du MMM a également insisté sur sa manière de gérer le ministère, en mettant en avant le respect des fonctionnaires et le fonctionnement normal de l'administration. «Je respecte la liberté des fonctionnaires et je mets au défi quiconque dira le contraire», a-t-il lancé.

Un bureau politique maintenu lundi

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Alors que Paul Bérenger avait lui-même indiqué qu'il serait absent du bureau politique prévu lundi, Rajesh Bhagwan a confirmé que la réunion se tiendra bel et bien. Selon lui, le parti doit continuer à fonctionner normalement malgré les turbulences actuelles. «Le travail continue. Le président est là, donc on va travailler normalement. On va prendre des initiatives. On ne va pas chômer», a-t-il déclaré. Il a aussi précisé qu'il sera personnellement présent à cette réunion, qui s'annonce cruciale pour l'avenir du MMM. Pour lui, l'objectif est désormais de maintenir la stabilité du parti tout en poursuivant le travail sur le terrain.

«Jusqu'à la dernière heure, il croyait qu'on allait le suivre»

Revenant sur les derniers moments avant la démission de Paul Bérenger, le secrétaire général du MMM a laissé entendre que le leader du parti pensait encore pouvoir compter sur plusieurs cadres importants. «Jusqu'à la dernière heure, Paul Bérenger croyait que Baboolall, Reza Uteem et moi allions le suivre», a-t-il expliqué. Il a toutefois rappelé que le MMM reste une structure organisée et que le parti continuera à fonctionner collectivement, indépendamment des décisions individuelles.

Face aux inquiétudes sur l'avenir du parti sans Paul Bérenger, Rajesh Bhagwan a tenu à se montrer rassurant. «Le MMM sera présent partout au Parlement, dans les circonscriptions, dans les ailes jeunes et dans les ailes féminines», a-t-il assuré. Selon lui, le parti ne compte pas ralentir ses activités, bien au contraire. «On va accélérer le travail. On ne va pas chômer et on sera très présents sur le terrain», a-t-il martelé.

Pas de contact avec Joanna Bérenger

Interrogé une nouvelle fois sur ses relations avec la junior minister de l'Environnement, Rajesh Bhagwan a réitéré sa position. «On va voir ce qui va se passer lundi, mais je ne suis pas en contact avec Joanna Bérenger», a-t-il déclaré, tout en insistant sur le fait que le travail au ministère se poursuit normalement. La réunion du bureau politique prévue lundi s'annonce donc comme un moment clé pour l'avenir du MMM. L'absence annoncée de Paul Bérenger ne semble pas remettre en cause la tenue de cette réunion, que Rajesh Bhagwan considère comme nécessaire pour définir la suite. Nouvelle phase de son histoire...