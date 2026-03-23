Ile Maurice: Dharam Fokeer - «Le MMM a déjà choisi sa direction, Paul Bérenger doit décider de la sienne»

Pour Dharam Fokeer, la situation actuelle marque un tournant pour l'avenir politique de Paul Bérenger au sein du MMM. Selon lui, le désaveu subi au comité central constitue un signal clair envoyé par les instances du parti.

«Pour la première fois dans l'histoire du MMM, Paul Bérenger s'est retrouvé en minorité au comité central. Il a été désavoué par une large majorité des membres. Le MMM a choisi une direction. Maintenant, c'est à lui de décider ce qu'il veut faire», déclare-t-il.

Il affirme que ce malaise existait déjà avant cette séquence politique. «Même avant ce comité central, beaucoup de militants à travers le pays l'avaient déjà interpellé sur la façon de faire de Paul Bérenger. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain.» S'il reconnaît les contributions passées du leader historique, il estime que la situation actuelle s'inscrit aussi dans une évolution progressive du parti. «Nous avons beaucoup d'appréciation pour ce qu'il a fait pour ce pays, surtout pour la classe travailleuse. Mais graduellement, le MMM a dégringolé, et il faut reconnaître que cela s'est fait aussi à cause de lui.»

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Concernant Joanna Bérenger, Dharam Fokeer reconnaît ses capacités politiques, tout en relativisant l'importance de sa base militante potentielle. «C'est une députée prometteuse. Mais aujourd'hui, il reste seulement quelques militants avec Paul Bérenger, des militants marginaux. Si elle décide de rassembler ces militants-là autour d'un autre projet politique, ce sera son choix.»

Réagissant à la démission de Paul Bérenger, il évoque une situation «extrêmement triste», tout en estimant que cette rupture s'inscrit dans une dynamique déjà observée par le passé. «Paul Bérenger est une figure historique qui a beaucoup fait pour ce pays, surtout pour la classe travailleuse. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il a été au gouvernement, il y a eu des cassures. On l'a vu par exemple en 1993, en 1997 et cette fois-ci encore. Ce n'est pas possible de continuer comme ça.»

Il soutient enfin la décision des élus restés au gouvernement. «Je félicite mes camarades qui ont décidé de rester. Après un résultat de 60-0, il y a une responsabilité envers la population. Ils ont pris leurs responsabilités. Pour la première fois, ils ont pris une position différente de celle de Paul Bérenger.»