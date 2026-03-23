Ile Maurice: Célébration de la fête Ugadi - L'art du «muggu» entre tradition et partage

22 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Le rangoli, appelé muggu chez les Télougous et kolam dans le sud de l'Inde, est un art traditionnel réalisé au sol à l'aide de poudres colorées, de riz ou de fleurs. Il symbolise la prospérité, la protection et l'accueil joyeux d'une célébration.

Au Shri Vishnu Mandiram à Quartier-Militaire, les jumelles Pareena et Parishi Narsimooloo, âgées de 17 ans, nous ont montré comment et pourquoi on réalise des muggu, pour la fête d'Ugadi. Cette tradition n'est pas seulement une activité décorative, mais une pratique enracinée dans la culture télougoue.

Le muggu est une forme d'art colorée réalisée au sol, devant les maisons ou dans les temples, pour marquer des moments importants. Il permet d'exprimer la créativité, la joie et la gratitude. Les motifs peuvent être simples, géométriques ou très élaborés, représentant des divinités, des fleurs, des animaux ou des éléments de la nature.

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Autrefois, le muggu était réalisé avec de la farine mélangée à des poudres colorées ou à des teintures naturelles. Le sol était nettoyé et le muggu était tracé tôt le matin, le jour de la célébration. Cependant, cette technique présentait des difficultés : le vent pouvait disperser la farine, et il fallait beaucoup de patience et de précision pour que les motifs restent intacts. Réaliser un muggu exigeait concentration et savoir-faire, ce qui n'était pas toujours facile.

Aujourd'hui, la pratique a évolué. Les muggu sont réalisés avec du riz coloré, des pétales de fleurs, des poudres naturelles et même des fleurs entières. Cela rend leur création plus accessible, tout en conservant leur beauté et leur dimension spirituelle. Dans la vidéo, Pareena et Parishi montrent comment chaque motif est soigneusement préparé et comment les familles peuvent participer ensemble à cette activité. Ce moment devient souvent un temps de partage, où chacun contribue à embellir la maison et à accueillir Ugadi.

Le muggu est également un symbole de chance, de prospérité et de bienvenue. Le réaliser, c'est inviter les énergies positives dans la maison et offrir un accueil chaleureux aux invités, aux voisins et même aux divinités, comme Lakshmi, déesse de la richesse. C'est une manière de débuter la nouvelle année sous le signe de la joie, de l'harmonie et de l'optimisme. Pour les Télougous, cette tradition va au-delà de la décoration.

Le muggu relie les générations et enseigne la patience, la créativité et le respect des coutumes. Pour voir Pareena et Parishi réaliser leur magnifique muggu et découvrir d'autres traditions liées à Ugadi, regardez notre vidéo d'Eski To Ti Kone sur lexpress.mu et sur nos réseaux sociaux.

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