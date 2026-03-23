Gabon: Entrepreneuriat scolaire - Au LTNOB, un enseignant transforme ses élèves en créateurs d'entreprises

À Libreville, une expérience pédagogique innovante portée par un enseignant engagé du Lycée Technique National Omar Bongo (LTNOB) révolutionne l'apprentissage de l'économie et du management. Sous son impulsion, les élèves deviennent de véritables entrepreneurs, de l'idée à la production. Un modèle inspirant pour tout le système éducatif.

Au Lycée Technique National Omar Bongo, l'innovation pédagogique prend un visage concret : celui de Monsieur Kombelt Lionel, professeur d'économie et de management, dont l'engagement et la vision ont permis de transformer une approche classique de l'enseignement en une véritable expérience entrepreneuriale immersive.

Convaincu que l'apprentissage doit dépasser le cadre théorique, cet enseignant a conçu et mis en oeuvre un dispositif pédagogique audacieux, consistant à plonger les élèves dans toutes les étapes de la création d'une entreprise. De la recherche d'une idée à la mise en marché d'un produit, en passant par l'élaboration d'un business plan, la recherche de financements, le choix de la forme juridique et le lancement de l'activité, les apprenants sont placés en situation réelle.

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Grâce à cette approche, les élèves des classes de 2nde STMG 4 et 8 ne se contentent plus d'apprendre : ils expérimentent, créent, produisent et entreprennent. Une dynamique qui témoigne de la capacité d'un enseignant à insuffler une nouvelle culture de l'apprentissage, fondée sur l'action, la responsabilité et l'innovation.

L'aboutissement de ce travail s'est illustré lors d'une présentation officielle organisée jeudi dernier au réfectoire de l'établissement. Devant un public composé de camarades, de responsables administratifs et de représentants des institutions éducatives, les élèves ont démontré l'étendue de leurs compétences. L'entreprise scolaire « Nia Kou Timba », fruit de cet encadrement rigoureux, s'est distinguée par la qualité de ses productions. Les élèves ont proposé une dégustation de deux variétés de manioc très prisées dans les habitudes alimentaires gabonaises : le manioc « Agnizock », du nord du pays, et le manioc « Tena », du sud.

Plus remarquable encore, ces produits ont été entièrement conçus, transformés et conditionnés par les élèves eux-mêmes, de A à Z dans toute la chaîne de production, sous la supervision méthodique de leur enseignant. Cette performance illustre non seulement l'efficacité de l'encadrement pédagogique, mais aussi la pertinence d'une formation orientée vers la pratique.

L'événement a enregistré la présence de personnalités du système éducatif venues saluer cette initiative. Parmi elles, Monsieur Ngouali-Fils Martial, Inspecteur chef de département économie-droit-management des organisations à l'Inspection générale des services (IGS) ; Madame Yaya Maganga Hildegarde, conseiller pédagogique à l'Institut Pédagogique National (IPN) ; ainsi que Monsieur Gatali Milame Judicaël, chef de département économie-droit au LTNOB.

À cette occasion, Monsieur Ngouali-Fils Martial a souligné la portée de cette innovation en déclarant : « L'école ne doit plus seulement former des élèves, elle doit révéler des créateurs de valeur. Ce que nous voyons ici est la preuve que nos jeunes peuvent apprendre en produisant, entreprendre en étudiant et réussir en innovant. Ce modèle mérite d'être soutenu, accompagné et étendu à l'échelle nationale. »

Au-delà de la performance des élèves, cette initiative met en lumière le rôle déterminant de l'enseignant comme moteur de transformation pédagogique. Par son engagement, sa créativité et sa rigueur, Monsieur Kombelt Lionel démontre que l'innovation éducative repose avant tout sur des femmes et des hommes capables de repenser les pratiques.

Le Lycée Technique National Omar Bongo confirme ainsi sa vocation d'établissement d'excellence, où l'ingéniosité pédagogique des enseignants contribue à former une génération de jeunes compétents, autonomes et résolument tournés vers l'entrepreneuriat.