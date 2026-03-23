Sénégal: Saint-Louis s'apprête à vibrer au rythme de la 34e édition

Du 13 au 17 mai 2026, Saint-Louis accueillera la 34e édition de son Festival international de Jazz. Pendant cinq jours, des artistes venus du monde entier, passionnés de musique et visiteurs se retrouveront dans l'ancienne capitale de l'Aof (Afrique occidentale française) pour célébrer le jazz dans une ambiance festive.

Chaque année, la ville de Saint-Louis se transforme en véritable capitale africaine du jazz. Concerts live, jam sessions improvisées, masterclasses animées par des artistes internationaux, foires artisanales et rencontres culturelles rythment les journées et les nuits du festival. Au fil des années, le Festival international de jazz de Saint-Louis s'est imposé comme un espace privilégié de rencontres et d'échanges artistiques, réunissant musiciens, amateurs et curieux autour d'une même passion pour la musique.

La 34e édition se tiendra du 13 au 17 mai, a-t-on appris d'un texte publié sur le site de l'Association Saint-Louis jazz, qui a également dévoilé l'affiche officielle de l'édition 2026. « Le programme est composé d'une dizaine de spectacles avec des géants de la musique et du jazz en tête d'affiche, mais aussi d'expositions, de concerts et d'autres activités qui constituent autant d'entrées dans l'univers de la musique et de l'art. Il y a, chaque soir au festival, une ou plusieurs « premières » qui font de Saint-Louis un véritable lieu de créations et d'aventures, pour les artistes comme pour les spectateurs », ajoute la même source.

Depuis 1993, la mythique ville de Saint-Louis, classée patrimoine mondial de l'Unesco, devient chaque année, entre mai et juin, le carrefour du jazz. L'événement offre une véritable immersion dans l'histoire et la culture sénégalaise. Entre deux concerts, les visiteurs ont la possibilité de parcourir les ruelles colorées de l'île, de traverser le célèbre pont Faidherbe, d'admirer les maisons coloniales et de profiter de l'atmosphère unique de cette ville située entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique.

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Depuis plus de trois décennies, le Festival international de jazz de Saint-Louis figure parmi les plus grands festivals de jazz du continent africain. Il attire chaque année des artistes de renommée internationale ainsi que des milliers de visiteurs venus vivre une expérience culturelle et musicale exceptionnelle. Cette année encore, la ville de Saint-Louis promet cinq jours de musique, de partage et de découverte. Concerts sous les étoiles, rencontres artistiques et ambiance festive feront vibrer la cité historique, confirmant sa place de capitale du jazz en Afrique de l'Ouest.