Kenya: ALP Reit s'inscrit à la Bourse de Nairobi en tant que premier titre basé sur l'USD

Le Nairobi Securities Exchange a inscrit le fonds d'investissement ALP Industrial Real Estate Investment Trust à sa cote le 11 mars, marquant ainsi le premier titre libellé en dollars américains à être négocié sur le marché kenyan.

Le fonds, parrainé par Africa Logistics Properties Holdings, a offert 30 millions de parts à 1 dollar chacune. Le placement a été sursouscrit de 115,17 %, la demande totale dépassant la taille de l'offre initiale, avec le soutien d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs en financement du développement.

Au total, 39,95 millions d'unités ont été admises à la négociation à la suite de la transaction. Parmi les principaux investisseurs figurent InfraCo Africa, qui fait partie du Private Infrastructure Development Group, et MOBILIST Programme.

La FPI investit dans des actifs logistiques et industriels au Kenya, notamment dans des projets de construction d'entrepôts à Tilisi et Tatu City, près de Nairobi. Ces actifs sont situés le long de couloirs de transport clés desservant le commerce et la distribution au niveau régional.

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En vertu de la réglementation kenyane sur les FPI, au moins 80 % des revenus distribuables doivent être versés aux investisseurs, ce qui permet d'obtenir un revenu structuré en plus de la croissance de la valeur des actifs.

Points clés à retenir

La cotation d'ALP REIT introduit une nouvelle structure sur les marchés de capitaux kenyans en combinant l'investissement immobilier avec des rendements libellés en dollars. Le risque de change est un facteur clé pour les investisseurs sur les marchés africains, où la dépréciation de la monnaie locale peut réduire les rendements.

En cotant un instrument libellé en dollars américains sur le NSE, l'opération offre une couverture contre la volatilité de la monnaie locale tout en permettant aux investisseurs d'accéder à des actifs immobiliers nationaux. L'accent mis sur la logistique et l'immobilier industriel reflète la croissance de l'e-commerce, du commerce et de l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement en Afrique de l'Est, où la demande d'entrepôts modernes a augmenté.

L'implication d'institutions de financement du développement telles qu'InfraCo Africa et de programmes tels que MOBILIST témoigne d'un soutien continu au développement des marchés de capitaux dans les économies émergentes. Les structures des FPI permettent également de canaliser les capitaux institutionnels et de détail vers des actifs liés à l'infrastructure sans les détenir directement, ce qui améliore la profondeur et la liquidité du marché.

L'obligation de distribuer au moins 80 % des revenus garantit aux investisseurs des flux de trésorerie réguliers, ce qui rend le produit intéressant pour les portefeuilles axés sur les revenus. Le succès de l'offre, avec une demande supérieure à l'offre, suggère un appétit croissant pour les classes d'actifs alternatives sur les bourses africaines.

Au fil du temps, des cotations similaires pourraient élargir la gamme d'instruments investissables sur le NSE et soutenir le développement d'un écosystème de marchés de capitaux plus diversifié.