Botswana: S&P déclasse le pays avec des perspectives négatives en raison de la faiblesse des diamants

S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit souveraine du Botswana de BBB à BBB et l'a assortie d'une perspective négative, citant la faiblesse prolongée de la demande mondiale de diamants.

Cette décision reflète la dépendance du Botswana à l'égard des diamants, qui représentent environ 70 % des exportations, un tiers des recettes publiques et environ un quart du PIB. Le secteur est sous pression depuis 2023 en raison de la baisse des prix, de l'affaiblissement de la demande de la Chine et du ralentissement des dépenses de luxe dans le monde, ainsi que de la concurrence des diamants produits en laboratoire.

S&P s'attend à ce que la situation budgétaire reste tendue. Le déficit budgétaire devrait atteindre 8,9 % du PIB au cours de l'exercice 2026/2027, après une estimation de 9,3 % l'année précédente. La dette publique nette devrait atteindre 37,4 % du PIB d'ici 2029, contre une position d'actif net avant 2023.

La croissance économique devrait également rester faible. Après des contractions de 2,8 % en 2024 et de 0,4 % en 2025, le PIB devrait augmenter de 2,5 % en 2026, avec une croissance moyenne d'environ 3,2 % jusqu'en 2029.

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Les réserves de change ont diminué, passant de 7,5 milliards de dollars en 2017 à 3,8 milliards de dollars à la fin de 2025, bien que les récents ajustements politiques aient contribué à stabiliser les niveaux.

Points clés à retenir

L'abaissement de la note met en évidence les risques liés à la dépendance des petites économies ouvertes à l'égard des matières premières. Le Botswana a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs exemples de solvabilité en Afrique grâce à une gestion budgétaire prudente et à des institutions stables, mais son exposition aux diamants le rend vulnérable aux cycles de la demande mondiale.

Lorsque les prix des diamants baissent et que la demande ralentit, les recettes d'exportation chutent, ce qui réduit les revenus du gouvernement et creuse les déficits budgétaires. Cela oblige l'État à emprunter davantage, passant d'une position d'actif net à des niveaux d'endettement croissants. La baisse des réserves de change reflète également la diminution des recettes d'exportation, ce qui réduit les réserves contre les chocs extérieurs.

Bien que le Botswana conserve son statut d'investissement de qualité (BBB-), les perspectives négatives indiquent qu'une nouvelle détérioration des indicateurs budgétaires ou externes pourrait entraîner un nouvel abaissement de la note. Cette situation souligne l'importance de la diversification économique, en particulier dans des secteurs tels que le tourisme, les services et l'industrie manufacturière, afin de réduire la dépendance à l'égard d'un seul produit de base.Pour les investisseurs, le Botswana reste relativement stable par rapport à de nombreux pairs, mais ses perspectives dépendront de la reprise des marchés du diamant et de la capacité du gouvernement à gérer les pressions fiscales tout en développant d'autres sources de croissance.