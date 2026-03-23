Sénégal: Le khalife des khadres de Guéoul et ses deux épouses meurent dans un accident de la route

Louga — Un accident de la route survenu samedi à Diama, dans le nord-ouest du Sénégal, a coûté la vie au khalife de la communauté khadre de Guéoul (nord-ouest), Cheikh Makhfou Aïdara, dit Chérif Bouh, et à ses deux épouses, a appris l'APS d'une source proche de sa famille.

Chérif Bouh Aïdara est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu lors de son retour de Nimzatt, une localité située dans le sud de la Mauritanie. L'accident a fait deux blessés, selon la même source. S'exprimant sous le sceau de l'anonymat, elle ajoute que le guide religieux a été inhumé dans la nuit de samedi à dimanche au cimetière Adramé de Guéoul, en présence des autorités administratives locales, dont le préfet de Kébémer, Ousseynou Mbaye.

Le défunt est né en 1958 à Guéoul, dans le département de Kébémer, où son père, Cheikhna Mouhamed Fadal Aïdara, un guide religieux de premier plan, s'était installé en 1940. Chérif Bouh Aïdara dirigeait la communauté khadre de Guéoul depuis le rappel à Dieu de son père, le 5 juillet 1981.

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Selon la même source, il était réputé pour sa courtoisie, sa discipline, sa grande discrétion et son attachement à la population de Guéoul. Il s'est beaucoup investi dans l'éducation des enfants de cette commune, dont il a contribué à la création du premier collège d'enseignement moyen, lequel est baptisé du nom de son père. Chérif Bouh Aïdara a formé de nombreux disciples à l'enseignement coranique, selon la même source. Elle affirme que son influence s'étendait au-delà du Sénégal. Selon la même source, Chérif Chaya Aïdara, un frère du défunt, a été désigné khalife de la communauté khadre de Guéoul.