Sénégal: Korité - La SONAGED mobilise 3 295 agents pour la propreté des espaces publics

Dakar — La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a déployé dans les 14 régions du pays "un dispositif exceptionnel" de 3 295 agents pour assurer la propreté des espaces publics, dont les lieux de prière, pendant les préparatifs et la célébration de la Korité (Aïd el-Fitr), a-t-on appris de son directeur général, Khalifa Ababacar Sarr.

"La mobilisation exceptionnelle de nos 3 295 agents sur le terrain, lors de cet évènement religieux, témoigne de notre détermination à relever le défi de la salubrité à Dakar et dans les 13 autres régions du Sénégal", a dit M. Sarr après la visite de marchés et d'autres espaces publics, samedi, à Dakar. Cette visite lui a permis de mesurer l'efficacité du dispositif mis en place par la SONAGED pour la collecte et l'évacuation des quantités importantes de déchets ménagers générés par la célébration de la Korité.

"Ce dispositif assure la propreté des villes avant la célébration de la Korité, pendant et après cet évènement religieux, en ciblant particulièrement les mosquées, les lieux de prière en plein air et les zones de forte affluence commerciale", a-t-il expliqué. Selon Khalifa Ababacar Sarr, les agents mobilisés par la SONAGED ont procédé au nettoiement de 644 lieux de culte et de 145 sites générant d'importantes quantités d'ordures.

À Dakar, le dispositif mis en place a nettoyé 147 artères, d'après M. Sarr. "Il a permis aussi de balayer et de désensabler au moins 160 kilomètres", a-t-il indiqué, ajoutant que 200 bennes à ordures ménagères ont été mobilisés pour cette opération. "La SONAGED a mis en place 150 bacs à ordures et utilisé cinq tricycles pour faciliter la collecte des déchets dans les endroits où les bennes à ordures ne peuvent pas accéder, à Dakar", a signalé son directeur général.

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Khalifa Ababacar Sarr salue la mobilisation des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets pour la réussite de cette opération de nettoiement. Il invite les Sénégalais à la collaboration avec les agents de la SONAGED et leur demande de respecter les consignes de propreté en utilisant les équipements mis à leur disposition. Lors de la Korité de l'année dernière, la Société nationale de gestion intégrée des déchets avait déployé 3 200 agents et d'importants équipements, selon son directeur général.