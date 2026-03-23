Sénégal: La Mutuelle de santé des agents de l'État entame une campagne de prévention des maladies bucco-dentaires (Communiqué)

Dakar — La Mutuelle de santé des agents de l'État (MSAE) annonce avoir lancé des initiatives de sensibilisation et de prévention des maladies bucco-dentaires.

Ces initiatives procèdent d"'une approche participative impliquant les autorités administratives et sanitaires, les leaders communautaires et religieux, les associations", explique la MSAE dans un communiqué parvenu dimanche à l'APS. Les activités de sensibilisation et de prévention ont été lancées à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée le 20 mars chaque année. La campagne de sensibilisation de la MSAE sera déroulée dans des zones bénéficiant de peu de services de santé bucco-dentaire, selon le communiqué.

"Au Sénégal, les défis demeurent importants, notamment en raison d'un déficit de ressources humaines, avec un ratio estimé à un chirurgien-dentiste pour 32 500 habitants, ce qui traduit les limites de l'offre de soins" dans le pays, affirme la Mutuelle de santé des agents de l'État. La prévention et le traitement des affections bucco-dentaires sont coûteux et ne font généralement pas partie des prestations offertes par la couverture sanitaire universelle, relève la MSAE.

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Le communiqué signale que la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire ne disposent pas de services suffisants pour prévenir et traiter efficacement ces maladies. "De nombreux gaps sont ainsi identifiés, notamment l'insuffisance des ressources humaines", fait remarquer la Mutuelle de santé des agents de l'État. La MSAE annonce préparer une mission dédiée à la santé bucco-dentaire, avec l'aide de partenaires espagnols. Selon le communiqué, la mission va consister à offrir des consultations gratuites et à dérouler des actions de sensibilisation et de prévention, surtout dans les zones où la couverture sanitaire bucco-dentaire est jugée faible.