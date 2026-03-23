Cote d'Ivoire: AFIP Côte d'Ivoire - 'Comm'Elles' propulse les femmes vers le rêve du logement et de l'autonomie

La deuxième édition de « Comm'Elles », initiée par Africa Femmes Initiatives Positives (AFIP) Côte d'Ivoire, a tenu toutes ses promesses, le samedi 21 mars 2026, au Centre Ivoiro-Coréen d'Abidjan. Placée sous le thème évocateur « Une femme/Un logement », cette rencontre a rassemblé plus de 300 femmes venues d'horizons divers, autour d'une ambition commune : promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation durable.

Dès l'ouverture, Mme Tanoh Claudine, présidente du comité d'organisation, a donné le ton en soulignant la portée de cette initiative. « Comm'Elles n'est pas un simple rendez-vous, mais une vision et un engagement collectif », a-t-elle affirmé, mettant en avant un espace d'écoute, de partage et d'élévation dédié aux femmes déterminées à faire entendre leur voix.

Dans la même dynamique, la présidente de l'AFIP Côte d'Ivoire, Corinne Baguinoff épouse Kadra, a insisté sur le rôle central de la femme dans le développement des nations. « Lorsqu'une femme avance, c'est toute une nation qui avance », a-t-elle déclaré, invitant les participantes à croire en la possibilité pour ĸaждoй femme d'accéder à un logement. Pour elle, ce combat va au-delà du symbole : il s'agit d'un mouvement pour la dignité et l'émancipation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole, la présidente internationale de l'AFIP, Marthe Rabbiosi, a salué le dynamisme de la section ivoirienne et réaffirmé la vision globale de l'organisation. Présente dans 12 pays depuis sa création en 2012, l'AFIP œuvre pour l'autonomisation financière des femmes et la valorisation de leurs compétences. « Notre ambition est de faire de chaque femme une bâtisseuse de développement durable », a-t-elle souligné.

La rencontre a également été marquée par le témoignage inspirant de Mme Désirée Bognini Djomand, Présidente du Conseil d'Administration mondial de l'AFIP, qui a insisté sur l'importance du réseautage. Selon elle, l'audace d'intégrer des plateformes d'échanges est essentielle pour renforcer les capacités et les opportunités des femmes.

Le parrain de la cérémonie, Habib Sanogo, Directeur Général de l'INJS, a salué une initiative qui met en lumière la contribution essentielle des femmes dans la société. De son côté, Maître Jessica Nanou, co-marraine, a vu en cette deuxième édition la preuve d'une dynamique appelée à durer.

Au coeur des échanges, le panel sur « Une femme/Un logement » a permis d'aborder les défis liés à l'accès à la propriété. Mme Koné Assétou a encouragé les femmes à s'unir pour porter des solutions communes, tandis que Mme Yasmina Ouégnin a insisté sur l'importance du cadre juridique dans le secteur immobilier.

Mme Nadine Zoro, présidente de DigiFemmes Côte d'Ivoire, a quant à elle mis en avant le rôle du digital comme levier d'autonomie financière. « L'épargne est le premier pas vers le développement », a-t-elle rappelé, exhortant les femmes à tirer parti des outils numériques pour investir et bâtir un avenir stable. Au terme de cette rencontre, les participantes sont reparties renforcées, inspirées et résolument engagées. Plus qu'un événement, « Comm'Elles » s'impose désormais comme une véritable plateforme d'action, au service d'un leadership féminin audacieux et transformateur.