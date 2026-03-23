Cote d'Ivoire: Dabou célèbre ses champions - Les Awards René Diby consacrent l'excellence sportive du Léboutou

La ville de Dabou a vibré, le samedi 21 mars 2026, au rythme de la 5e édition des Awards du Sport René Diby, une cérémonie désormais incontournable dédiée à la promotion et à la valorisation des talents sportifs de la cité du Léboutou. Placée sous la présidence du Ministre des Sports, Adjé Silas METCH, cette soirée a réuni un large éventail d'acteurs du monde sportif local.

Athlètes, encadreurs, dirigeants de clubs, mais aussi passionnés de sport ont répondu présents à cet événement qui célèbre l'engagement, la persévérance et les performances. Fait marquant de cette édition, les distinctions n'ont pas concerné uniquement les sportifs. Les meilleurs élèves de la localité ont également été récompensés, traduisant une volonté d'encourager l'excellence aussi bien sur le terrain que dans les salles de classe.

L'objectif de ces Awards est clair : honorer celles et ceux qui contribuent, par leur talent et leur dévouement, au rayonnement du sport dans la région du Léboutou. Au fil des années, cette initiative s'est imposée comme un véritable levier de promotion du sport local, révélant des talents parfois méconnus et suscitant des vocations chez les plus jeunes.

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Parrain de cette édition, le Ministre Adjé Silas METCH a salué la pertinence de cette initiative, tout en adressant un message fort à la jeunesse. « Le sport est un instrument d'influence au service des États et ceux qui assurent ce rayonnement, ce sont les jeunes. Chers jeunes, nous comptons sur vous », a-t-il déclaré. Il a également mis en lumière les efforts engagés par son département, notamment à travers la Direction générale des sports et de la vie fédérale ainsi que l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, en vue de renforcer la détection et la formation des talents dès le milieu scolaire.

À travers ces distinctions, les Awards René Diby contribuent à instaurer une culture de la reconnaissance et de l'excellence dans le paysage sportif local. Une dynamique qui, année après année, participe à faire du Léboutou un vivier de talents prometteurs pour le sport ivoirien, notamment dans les disciplines olympiques. Cette 5e édition confirme ainsi le rôle central de cette cérémonie dans l'encadrement et la promotion de la jeunesse, en faisant du sport un véritable moteur de développement et d'espoir pour toute une région.