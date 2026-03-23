Cote d'Ivoire: Abidjan renoue avec la magie des traditions - 'La Nuit imaginaire' sublime l'art du conte

À l'occasion de la Journée mondiale du conte 2026, Abidjan était au rythme des récits ancestraux, le samedi 21 mars, lors de "La Nuit imaginaire", un événement culturel initié par la Fédération ivoirienne de conte (RACONTE). Organisée au Taxi-conteur, à Cocody Djorogobité, cette rencontre a tenu toutes ses promesses en réunissant un public diversifié autour de l'oralité africaine.

En l'espace de deux heures, le site s'est transformé en un véritable carrefour culturel, accueillant enfants, jeunes et adultes venus redécouvrir la richesse des fables et légendes africaines. Fidèle à sa mission de valorisation des traditions orales, la Fédération RACONTE a offert une immersion captivante dans un univers où la parole devient à la fois source de savoir, de divertissement et de transmission.

Le clou de la soirée a été une causerie nocturne ponctuée de spectacles de contes, mettant en lumière plusieurs artistes. Dans une ambiance chaleureuse et envoûtante, les conteurs ont su captiver l'auditoire, recréant l'atmosphère des veillées d'antan, où les récits servaient à instruire et à transmettre les valeurs sociales. À travers leurs performances, ils ont démontré toute la puissance du conte comme outil pédagogique et vecteur de cohésion sociale.

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La soirée a enregistré la participation d'une dizaine de conteurs de renom, parmi lesquels Rebecca Tindwindé Kompaoré, Ange Grah, Amoin, Génie 1er, Vagabond Conteurs, Nadège Tanoh, Nanada, La Siranie, Tâta Princesse, sans oublier Taxi-conteur. Chacun, à sa manière, a transporté le public dans des univers peuplés de mythes, d'aventures épiques et de récits empreints de sagesse.

Pour Ange Grah, président de la Fédération ivoirienne de conte, cette initiative répond à une nécessité culturelle et éducative. « Le conte est un puissant moyen de socialisation de nos traditions africaines. L'objectif est de renouer avec nos pratiques traditionnelles », a-t-il souligné. Il a également insisté sur le rôle du conte dans l'éducation des jeunes, estimant qu'il pourrait être intégré au système éducatif pour renforcer la transmission des valeurs.

Bien plus qu'un simple spectacle, "La Nuit imaginaire" s'est imposée comme un moment de partage intergénérationnel, favorisant la convivialité et la redécouverte du patrimoine culturel africain. Cette célébration réussie de la parole vivante confirme ainsi la place essentielle du conte dans la construction d'une société enracinée dans ses valeurs et ouverte sur l'avenir.