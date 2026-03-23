Mali: Plus d'une centaine de présumés jihadistes libérés contre une trêve de l'embargo sur le carburant

Au Mali, selon plusieurs sources, afin d'obtenir une trêve sur les attaques de convois de carburant qui asphyxientl'économie locale, plus d'une centaine de présumés jihadistes détenus ont été libérés en milieu de semaine. Des officiels locaux, des élus, affirment que certaines personnes libérées ont déjà regagné le centre et le nord du pays.

En milieu de semaine, près de dix jeunes Maliens originaires du centre du pays descendent d'un véhicule banalisé dans un campement à Niamana, grand quartier situé à la périphérie de Bamako. Certains sont habillés en haillons, d'autres très malades avaient le regard hagard. Selon leur témoignage, accusés d'être des jihadistes et détenus depuis plusieurs semaines, ils viennent d'être libérés.

Un élu du centre du Mali organise leur retour dans leurs villages natals, d'après nos informations. Plusieurs autres dizaines de présumés djihadistes aux arrêts depuis plusieurs mois ont été remis en liberté en milieu de semaine sur le territoire malien par les autorités.

Trêve du blocus sur le carburant

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon nos sources, ces libérations entrent dans le cadre d'un accord obtenu entre Bamako et les jihadistes. Ces derniers ont accepté d'ouvrir un corridor afin de permettre aux camions-citernes chargés de carburant de rallier plusieurs localités maliennes.

En d'autres termes, les jihadistes acceptent de leur côté d'observer sur le terrain une trêve, après avoir décrété un blocus sur le carburant. Trêve ponctuelle selon des sources, trêve jusqu'à la tabaski, la grande fête musulmane prévue fin mai. Interrogée par nos soins, une source gouvernementale malienne rappelle ce que Bamako a toujours déclaré : « Nous ne négocions pas avec les terroristes ».