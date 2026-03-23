Nigeria: Des drones américains Reaper employés à des fins de reconnaissance

Des drones américains MQ-9 Reaper sont désormais employés au Nigeria. Capables de mener des frappes, ils sont pour l'instant utilisés pour des missions de surveillance et de renseignement, selon l'état-major nigérian cité par l'Agence France-Presse. Objectif : renforcer les capacités du pays face à la menace jihadiste. Ce déploiement illustre la reprise et le renforcement de la coopération militaire entre Abuja et Washington.

Ces drones, les MQ-9 Reaper, sont opérés, selon l'AFP, depuis une base aérienne dans l'État de Bauchi, au nord-est du Nigeria. Pour le général Samaila Uba, directeur de l'information de l'état-major nigérian, cité par l'agence, ce soutien doit permettre à Abuja de devenir plus autonome pour « détecter, suivre et perturber les activités terroristes ».

Il doit aussi améliorer le partage du renseignement, la coordination des opérations et l'efficacité globale contre les groupes extrémistes. D'après une source américaine, les données collectées par ces drones sont analysées par une cellule conjointe. Américains et Nigérians y travaillent côte à côte, en croisant des renseignements issus de multiples sources. Cette coopération confirme le rapprochement en cours, entre Abuja et Washington, après plusieurs mois de tensions diplomatiques.

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Sur le terrain, les États-Unis ont déjà accru leur implication. Selon l'AFP, des frappes américaines ont visé, le jour de Noël 2025, des combattants jihadistes dans le nord-ouest du Nigeria, en coordination avec les autorités nigérianes.

Au-delà de la lutte antiterroriste, ce déploiement traduit un repositionnement américain en Afrique de l'Ouest. Jusqu'en septembre 2024, Washington disposait d'une importante base de drones au Niger, près d'Agadez, fermée depuis à la demande du régime militaire arrivé au pouvoir à Niamey en 2023.