Afrique: Zones humides - La société civile méditerranéenne mobilisée à Tunis

Quatorze partenaires issus de dix pays méditerranéens se réunissent à Tunis du 24 au 26 mars 2026 dans le cadre de la rencontre « Société civile et Zones humides », afin de dresser le bilan d'un projet régional dédié au renforcement de leur rôle dans la protection de ces écosystèmes menacés.

Alors que les zones humides méditerranéennes disparaissent à un rythme alarmant sous l'effet des pressions humaines, en particulier dans les régions sud et est du bassin, cette rencontre met en lumière le rôle essentiel de la société civile dans leur préservation et la nécessité de renforcer sa capacité d'action.

Mis en œuvre dans 11 pays, le projet a permis de professionnaliser les organisations, de consolider leur capacité de plaidoyer - notamment à travers l'initiative « Alerte Rouge » - et de développer le suivi des oiseaux d'eau via le réseau Medwaterbirds - Oiseaux d'eau en Méditerranée ». Il a également conduit à la mise en place d'un outil partagé de signalement des activités de chasse illégale.

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« La protection des zones humides ne peut se faire sans une société civile forte, structurée et reconnue. Ce projet démontre que la coopération à l'échelle méditerranéenne constitue un levier essentiel pour agir concrètement sur le terrain », déclarent Laura Dami & C. Perennou, coordinateurs du projet.

Coordonné par la Tour du Valat, institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes basé en Camargue (France), ce projet est mis en œuvre en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD). Il bénéficie du soutien de plusieurs partenaires institutionnels et techniques engagés en faveur de la biodiversité, dont la Fondation MAVA pour la nature, BirdLife International, le ministère français de la Transition écologique, l'Office français de la biodiversité et la Tour du Valat.

À travers des ateliers, des formations et des échanges d'expériences, le projet a favorisé la coopération entre acteurs méditerranéens et contribué à sensibiliser le grand public aux enjeux liés aux zones humides et aux oiseaux d'eau. Une vidéo retraçant les principales actions menées dans les pays partenaires est également disponible.

Les zones humides en Tunisie

Les zones humides tunisiennes constituent des écosystèmes essentiels, abritant une biodiversité riche et jouant un rôle clé dans la fourniture d'eau potable, l'irrigation et la prévention des inondations. Elles offrent également des habitats indispensables à de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont menacées.

La Tunisie est signataire de la Convention de Ramsar, traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides. À ce titre, le pays a désigné 42 sites d'importance internationale. Il a par ailleurs lancé en 2024 sa première Stratégie nationale des zones humides (2025-2035), marquant une étape importante dans le renforcement de leur protection.