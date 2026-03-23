Tunisie: Échanges d'expertises et promotion touristique au coeur des discussions entre le pays et l'Allemagne

Le Consul général de la Tunisie à Düsseldorf (Allemagne Ouest) Mustapha Ziri s'est entretenu avec le résident de la commission des affaires européenne et internationale au parlement du Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie, Stefan Engstfeld.

La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Tunisie et le parlement du Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie, en particulier dans les domaines parlementaire et économique dans un contexte de célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux parties.

Le consul général a passé en revue le processus réformiste engagé par la Tunisie dans divers domaines, soulignant la solidité des relations historiques avec le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et leur développement de manière continue.

De son côté, Stefan Engstfeld a affirmé la disposition de la commission des affaires européennes et internationales du parlement à soutenir les relations de coopération avec la Tunisie dans les domaines d'intérêt commun, notamment à travers l'échange d'expertises entre les deux institutions législatives et le renforcement du partenariat économique.

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Il a exprimé l'engagement à soutenir promotion de la destination touristique et d'investissement tunisienne en collaboration avec les parties concernées du Land.