Maroc: Au pays - La société Les Eaux Minérales d'Oulmès annonce une hausse de 11,2% de son chiffre d'affaires en 2025

Au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires de la société marocaine Les Eaux Minérales d'Oulmès (LEMO) a connu une hausse de 11,2% par rapport au 31 décembre 2024, selon les indicateurs du 4ème trimestre 2025 établis par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs ont mis en exergue un chiffre d'affaires de 3195,8 millions de dirhams (MDH) contre 2 873,7 MDH en 2024. << Cette performance souligne la solidité du modèle opérationnel de LEMO et de ses leviers de création de valeur, dans un environnement hautement concurrentiel », ont laissé entendre les responsables de la société. Au quatrième trimestre 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 703,8 MDH, en progression de 9,4% par rapport à la même période de 2024.

Selon la direction de l'entreprise, au titre de son engagement national, LEMO a accompagné la CAN 2025, en tant qu'eau officielle à travers sa marque Sidi Ali. « Ce dispositif déployé sur l'ensemble des sites de la compétition a illustré sa capacité à mobiliser son ancrage et son savoir-faire logistique au service d'un événement continental majeur », a-t-elle ajouté.

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Selon toujours l'équipe dirigeante de LEMO, le 4ème trimestre 2025 a été marqué par l'accréditation ISO 17025 du laboratoire de Tarmilate (province de Khémisset) par le SEMAC, renforçant le positionnement de LEMO en tant qu'entreprise accréditée en microbiologie et en physico-chimie des eaux embouteillées au Maroc. Selon elle, la société a été classée N°1 Best Place to Work au Maroc et en Afrique, consacrant la qualité de son modèle managérial et son engagement en faveur du capital humain.

Du côté des investissements, la direction de LEMO avance qu'ils ont atteint 120 MDH au quatrième trimestre 2025, conformément au calendrier d'acquisition des équipements industriels prévus dans le plan de développement. « Sur l'ensemble de l'année, les CAPEX s'élèvent à 551MDh, en hausse de 4,9%, traduisant l'intensification des efforts consacrés à la modernisation des installations et au renforcement des capacités industrielles et logistiques », souligne-t-elle.

Concernant l'endettement net, la direction de LEMO avance que dans une démarche de renforcement de sa solidité financière et d'alignement de sa dette sur son cycle d'investissement, l'entreprise maintient une gestion proactive de sa structure financière. « A fin décembre 2025, note-t-elle, l'endettement net s'établit à 1388,8 MDH, en baisse de 11,2%, intégrant des opérations de haut de bilan (lease-back et émission d'Obligations Remboursables en Actions d'un montant de 350 MDH) visant à optimiser le profil de la dette et à préserver des équilibres financiers solides, en cohérence avec la stratégie de développement. »

« LEMO poursuit le déploiement de sa dynamique d'innovation afin de proposer des produits à forte valeur ajoutée, en adéquation avec l'évolution des attentes des consommateurs », souligne la direction de la société quant aux perspectives qui se dessinent. Elle ajoute qu'en parallèle, LEMO renforce son maillage commercial et consolide l'efficacité de sa chaîne industrielle et logistique, garantissant performance opérationnelle, réactivité et exigence constante en matière de qualité.