Afrique: RS Berkane se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions CAF

La Ligue des Champions africaine a offert ce dimanche 22 mars une soirée riche en suspense lors des quarts de finale retour, avec une qualification spectaculaire de la RS Berkane face à Al Hilal.

En déplacement au Soudan, le club marocain a décroché sa place en demi-finales grâce à une victoire étriquée (0-1), après avoir obtenu le match nul à domicile lors de la première manche (1-1). La rencontre a été marquée par des moments décisifs et des retournements de situation dramatiques.

À la 56e minute, Al Hilal pensait ouvrir le score par Adama Coulibaly, mais l'arbitre, après consultation de la VAR, annule le but pour une faute préalable dans la surface et accorde un penalty à Berkane. Mounir Chouiar se présente alors face au gardien Farid Ouedraogo à la 61e minute, mais sa tentative est repoussée, maintenant le suspense entier.

Alors que les Soudanais semblaient se diriger vers une qualification, Chouiar s'est offert une rédemption spectaculaire en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel (90+3 minutes), offrant à Berkane une place dans le dernier carré de la compétition.

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Cette victoire illustre la résilience et le sang-froid de la formation marocaine, capable de renverser le cours d'un match décisif et de se projeter désormais vers une demi-finale prometteuse. Pour Al Hilal, la désillusion est immense après avoir cru tenir leur billet pour le dernier carré.