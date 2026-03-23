Congo-Kinshasa: Journée internationale des forêts - « Les Écologistes RDC » plaident pour une reconnaissance des communautés locales

« Forêts et économies », c'est sous ce thème que la Journée internationale des forêts a été célébrée samedi 21 mars à travers le monde. En République démocratique du Congo, l'organisation Les Écologistes RDC a profité de cette occasion pour lancer un appel : reconnaître concrètement les efforts des communautés locales et des peuples autochtones dans la protection des forêts congolaises.

Ce plaidoyer a été formulé dans une correspondance adressée à la ministre de l'Environnement, soulignant le rôle déterminant que jouent ces communautés dans la conservation d'écosystèmes essentiels pour le climat, la biodiversité et l'économie nationale, affirme Prince Kihangi, coordonnateur de Les Écologistes RDC.