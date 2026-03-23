Ethiopie: Le pays et l'Inde consolident leur partenariat en intelligence artificielle à travers une visite technologique stratégique

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Inde ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération bilatérale en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'innovation numérique, à la suite d'une visite de haut niveau menée par des entreprises technologiques indiennes à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle (EAII).

La délégation, dirigée par l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, comprenait des représentants d'entreprises opérant dans des secteurs clés tels que l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que les services numériques.

À cette occasion, le directeur général de l'institut, Worku Gachena, a présenté les avancées significatives réalisées depuis la création de l'EAII en 2020, une initiative lancée sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed.

Il a souligné la croissance rapide de l'institution et son rôle central dans la stratégie nationale de transformation numérique.

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Cette dynamique s'inscrit dans la vision « Éthiopie numérique 2030 », qui vise à moderniser l'économie à travers l'innovation technologique, le développement de la recherche en IA, la formation de talents locaux et l'intégration des technologies émergentes dans des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, la santé, l'éducation et les services publics.

Selon les responsables, l'Éthiopie a accompli des progrès notables dans le développement de ses capacités en IA, notamment grâce à la formation de spécialistes, au lancement de projets pilotes et au renforcement de partenariats avec des universités et des acteurs internationaux.

Worku Gachena a insisté sur le rôle stratégique de l'IA dans le développement du pays, la décrivant comme un levier essentiel pour relever les défis économiques et améliorer concrètement les conditions de vie des citoyens.

Il a également mis en avant les efforts en cours pour développer une infrastructure robuste, incluant des centres de données et des outils numériques adaptés.

Il a par ailleurs évoqué la récente visite du Premier ministre indien Narendra Modi, la qualifiant de moment clé ayant permis d'élever les relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique.

De son côté, l'ambassadeur Anil Kumar Rai a souligné l'engagement continu de l'Inde, rappelant qu'il s'agissait de sa troisième visite à l'institut. Il a mis en avant le potentiel démographique commun des deux pays, caractérisé par une importante population jeune, et l'importance de tirer parti des technologies pour répondre aux défis contemporains.

Il a également cité l'expérience de l'Inde en matière d'inclusion numérique, notamment à travers des plateformes comme Aadhaar, l'interface de paiement unifiée (UPI) et le réseau ouvert pour le commerce numérique (ONDC), qui ont permis d'élargir l'accès aux services numériques à grande échelle.

Selon lui, des initiatives similaires pourraient être adaptées au contexte éthiopien, en cohérence avec les objectifs de « Éthiopie numérique 2030 », incluant notamment le déploiement de la 5G dans plus de 100 villes et l'augmentation du taux de pénétration des smartphones.

Lors de cette visite, les experts de l'institut ont présenté plusieurs applications concrètes de l'IA dans des domaines variés tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, la pharmacie, l'apprentissage en ligne, les services publics et la gestion des données.

La rencontre a également réuni des acteurs du secteur des TIC collaborant avec l'Union africaine, mettant en lumière la portée régionale de ces initiatives.

Cette coopération en pleine expansion devrait continuer à renforcer les relations entre l'Éthiopie et l'Inde, en particulier dans les domaines de la technologie et de l'innovation.