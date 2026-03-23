Madagascar: Basketball/Smatchin AO Tsara - L'U-Magis renverse l'Essca et s'offre le trône

23 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Menée durant la quasi-totalité de la rencontre, l'U-Magis a réalisé une remontée spectaculaire et remporté le titre en finale masculine du Smatchin Ao Tsara. Un sacre arraché dans les dernières secondes.

Le titre a changé de mains au Palais des sports Mahamasina. Championne en titre, l'Essca a longtemps semblé en mesure de conserver sa couronne face à une formation de l'U-Magis accrocheuse mais dominée pendant trois quarts-temps. Pourtant, au terme d'un scénario haletant, les joueurs de l'U-Magis ont fini par s'imposer d'un point (76-75), s'adjugeant ainsi le trophée de la douzième édition du tournoi interuniversitaire.

Dès l'entame, l'intensité est au rendez-vous. L'U-Magis ouvre le score, mais l'Essca prend rapidement les commandes grâce à une domination nette au rebond et une meilleure efficacité offensive. Après quatre minutes, l'écart se creuse déjà (+7), puis atteint +14 en fin de premier quart-temps (27-17). Les joueurs de l'Essca imposent leur rythme, tandis que leurs adversaires accumulent les fautes.

Le deuxième quart-temps confirme cette emprise. Malgré quelques sursauts de l'U-Magis, l'Essca maintient un écart confortable, atteignant jusqu'à +13. À la pause, les champions en titre mènent 44-37, semblant maîtriser leur sujet face à un adversaire en difficulté.

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Une fin de match irrespirable

Au retour des vestiaires, le match change progressivement de physionomie. L'Essca conserve l'avantage, mais l'U-Magis se montre plus agressive et réduit l'écart. À trois minutes de la fin du troisième quart-temps, les deux équipes sont au coude-à-coude. Toutefois, l'Essca parvient encore à conserver une courte avance à l'entame du dernier acte.

Le quatrième quart-temps bascule dans une tout autre dimension. Le jeu devient plus physique, chaque possession compte, et la tension est palpable dans une salle gagnée par le spectacle. À un peu plus de deux minutes de la fin, l'U-Magis prend pour la première fois l'avantage (72-70), renversant totalement la dynamique du match.

Dans une fin de match étouffante, les deux formations se rendent coup pour coup. L'U-Magis garde son sang-froid dans les ultimes secondes et conserve une courte avance. Malgré une dernière tentative de l'Essca, le score reste figé à 76-75, scellant une victoire héroïque pour les hommes du coach Kevin. « Nous avons commis trop de fautes qui ont profité à nos adversaires, leur permettant de revenir dans le match à cinq minutes de la fin », regrette Jimmy Razafindrakoto, entraîneur de l'Essca.

En face, la satisfaction est immense. « Je suis très fier de la combativité de mes joueurs, qui n'ont rien lâché. C'est une victoire arrachée dans les tripes. En tant que coach, réussir à remporter le titre trois fois, en 2022, 2024 et 2026, est tout simplement inoubliable », savoure Ismaël Zama, dit coach Kevin, entraîneur de l'U-Magis.

À noter également l'organisation maîtrisée de cette finale. Après les enseignements tirés des quarts de finale, le comité Smatchin a renforcé les mesures de sécurité. Résultat : aucun incident à signaler dans un Palais des sports comble, avec un public discipliné, jusqu'au coup d'envoi à 17h38.

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