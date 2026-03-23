Madagascar: Fitovinany - Le chef de région accueilli dans une liesse populaire

La population attendait ce moment depuis sa nomination. Le nouveau chef de région de la région Fitovinany a été installé le 21 mars.

La justice est faite. Après avoir subi les inimitiés de l'ancien régime, la région Fitovinany a retrouvé le sourire ce week-end à Manakara. Ce fut un moment à marquer d'une pierre blanche. Samedi, les autorités conduites par Gervais Andriamiarisoa, haut conseiller de la Refondation, ont donné le coup d'envoi de la commémoration des évènements du 29 mars 1947.

Comme on le sait, cette partie du pays a eu une part active dans cette lutte pour la libération nationale contre la colonisation. Beaucoup de martyrs ont péri lors de ces événements réprimés avec une rare violence par les Français. Après Moramanga, Vatovavy et Fitovinany, séparés depuis 2023, ont été l'épicentre de cette lutte nationaliste. C'est donc un devoir de mémoire que de commémorer cette page noire de l'histoire.

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Cette journée a été également marquée par un autre événement important. Il s'agit de la passation de service entre le chef de région par intérim Edmond Jean et son successeur Jean Brunelle Razafitsiandraofa. Justice a été donc rendue, étant donné que le nouveau chef de région, originaire d'Ikongo, est un enfant du pays qui a tout fait pour sortir la région de son isolement et essayer de la développer par tous les moyens.

Mais le moment le plus attendu était indiscutablement la présentation du nouveau chef de région à la population. Un rendez-vous exceptionnel qui a vu la présence d'une foule immense et en liesse. La population et les autorités n'ont pas manqué de remercier le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, d'avoir nommé un chef de région logique, et lui ont assuré leur soutien au changement. Ils souhaitent que le soutien du pouvoir soit total pour la région Fitovinany.