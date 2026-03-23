Madagascar: Antananarivo - L'État appuie l'assainissement de la capitale

Les déchets se sont accumulés dans plusieurs quartiers de la capitale, à la suite de cinq jours de grève du personnel de la Société municipale d'assainissement (SMA). Face à cette situation, l'État a renforcé son appui aux opérations d'assainissement.

Depuis vendredi, cet appui s'est traduit par la fourniture de dix-huit batteries et dix-huit pneus.

« Ce soutien logistique a permis de remettre en service six camions supplémentaires, portant à trente le nombre total de véhicules mobilisés. Cette montée en puissance a significativement accru la capacité d'intervention, avec 300 m³ d'ordures supplémentaires évacuées chaque jour, en plus des 800 m³ déjà collectés quotidiennement», a indiqué Tantely Ranoelijaona, directeur général par intérim au sein de la SMA, à l'occasion d'une conférence de presse tenue à Ampasampito, samedi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant le lancement des interventions, le volume des déchets entassés était estimé à 9 000 m³. Depuis le 14 mars, les équipes ont déjà évacué 6 500 m³, réduisant le stock restant à environ 2 500 m³. Pour accélérer les opérations, un dispositif exceptionnel a été déployé, mobilisant trente camions et un engin lourd, tout en assurant en parallèle la collecte quotidienne des déchets ménagers.

Par ailleurs, l'opération bénéficie du renfort technique et humain du Corps des Sous-Officiers des Forces Armées de Madagascar (COSOFAM). « Leur intervention contribue à améliorer le suivi et le contrôle sur le terrain, garantissant une meilleure efficacité des actions engagées », a ajouté le DG par intérim de la SMA.

La SMA se veut rassurante et réaffirme sa volonté de poursuivre les efforts jusqu'à l'élimination complète des déchets accumulés. Les autorités lancent un appel à la responsabilité collective, rappelant que la propreté de la ville dépend autant des services de collecte que du civisme des citoyens.