Madagascar: La Ala Tapia d'Itasy parmi les aires protégées

La forêt de Tapia d'Itasy, située à Miarinarivo et à Arivonimamo, franchit une étape décisive vers sa reconnaissance officielle en tant qu'aire protégée communautaire définitive. Elle vient d'obtenir une validation clé dans ce processus de classement. « L'arrêté indiquant le statut de mise en protection temporaire de ces aires protégées est sorti le 5 février», a annoncé Volana Rahaingondrahety, directeur régional de l'Environnement et du développement durable à Itasy, hier.

Ce statut de mise en protection temporaire va renforcer la protection de cette forêt, qui fait partie des écosystèmes endémiques et remarquables de la Grande Île. Elle subit plusieurs pressions.

Randriamihaingo Andrianjakanavalona, chef de projet Tapia au sein de l'organisme Planète Urgence, évoque plusieurs facteurs de pression sur la forêt de Tapia : la coupe illégale du bois, l'augmentation démographique qui accentue les besoins des ménages, comme l'agriculture, l'élevage, la consommation de bois-énergie, ainsi que la faible couverture forestière dans la région d'Itasy. La majeure partie de cette couverture restante est constituée par la forêt de Tapia, ce qui en fait un écosystème particulièrement vulnérable.

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Ce statut aurait déjà permis la diminution de certaines pressions sur la forêt de Tapia, selon les constats. « Les activités minières, notamment l'orpaillage destructeur, ont cessé depuis l'entrée en vigueur de cette mesure», souligne le responsable. Un constat partagé par les communautés locales, regroupées au sein des VOI. « Ce problème d'exploitation minière est en cours de résolution », indique une source au sein du VOI Fialy. Toutefois, d'autres formes de pression persistent, notamment la coupe de bois destinée à la production de charbon. « On en observe encore, mais il est difficile d'en identifier l'origine », précise-t-elle.

Soutenu financièrement par l'Agence française de développement, TUI Care Foundation et Bouygues, le projet Tapia 2, lancé officiellement le 19 mars à l'hôtel Centell Antanimena, prévoit notamment la restauration de 300 hectares supplémentaires de forêts, la formation de 2 200 reboiseurs et le développement de 100 hectares d'agroforesterie, afin de produire à la fois des denrées alimentaires et du bois-énergie, pour protéger davantage ces forêts. Tapia 2 entend ainsi poser les bases d'un modèle de gestion communautaire durable, susceptible d'être reproduit dans d'autres régions de Madagascar.

« En plaçant les communautés locales au coeur de la gouvernance, Tapia 2 démontre que la conservation durable des forêts de Tapia est indissociable du développement territorial et de la responsabilité collective », affirme Andrianjakanavalona Randriamihainogo. L'initiative de transformation de ces forêts en aires protégées a été lancée en 2022. Ce statut de mise en protection temporaire a une validité de 2 ans. Le statut définitif serait attendu vers la clôture de ce projet.