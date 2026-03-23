Madagascar: Toamasina - Le nouveau quai à conteneurs opérationnel

Une portion de 333 mètres du nouveau quai du port de Toamasina est opérationnelle. La remise officielle de l'infrastructure s'est déroulée samedi.

Le projet de modernisation du port de Toamasina franchit un cap. Samedi s'est déroulée la remise officielle d'une portion de 333 mètres du nouveau quai C4. Un événement présidé par le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État.

La portion ouverte samedi s'inscrit dans un projet global de 470 mètres. Il permettra d'accueillir des navires de très grande capacité, allant jusqu'à 14 000 EVP, qui est la dimension des très grands porte-conteneurs modernes. Jusqu'ici, le port de Toamasina ne pouvait accueillir que des navires de 3 000 EVP. L'ouverture de cette portion du quai « aligne Toamasina sur les standards internationaux», affirme l'ambassade du Japon dans son communiqué.

La missive ajoute que « ce jalon renforce le rôle du port comme hub logistique de l'océan Indien, fluidifie les chaînes d'approvisionnement et soutient la croissance malgache ». Le Japon, dont l'ambassadeur, Tojima Hitoshi, a pris part à l'événement de samedi, participe au financement du projet d'expansion et de modernisation du port de Toamasina.

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Importance stratégique

D'un coût total à hauteur de 639 millions de dollars, l'architecture financière est prise en charge à 65 % par le gouvernement japonais via l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), et à 35 % par l'État malgache. Le chantier a démarré en 2018.

Bien que retardé par la pandémie, le projet avance avec une cadence constante depuis. Dans son discours, le colonel Randrianirina a mis l'accent sur les enjeux nationaux de ce projet, en le qualifiant de « projet prioritaire pour la nation ». Le chef de l'État ajoute : « la modernisation et l'extension d'une infrastructure telle que le port de Toamasina revêt une importance stratégique pour l'économie malgache puisqu'il s'agit de la principale porte d'entrée et de sortie des marchandises qui entrent et sortent du pays».

Bien plus qu'une simple infrastructure, cet ouvrage incarne un tournant économique et géopolitique pour Madagascar, à entendre l'élocution du locataire d'Iavoloha. « J'adresse un message à tous ceux qui souhaitent investir à Madagascar, nous sommes prêts à accueillir les grandes entreprises maritimes. Nous sommes prêts à jouer un rôle stratégique dans l'océan Indien ».